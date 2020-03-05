В окупованому Криму Росія провела військові навчання

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Четвер, 5 березня 2020, 03:23

Російські окупанти в Криму провели військові навчання з нанесенням ударів по наземних і морських цілях.

Джерело: прес-служба Міноборони РФ

Дослівно: "З екіпажами літаків Морської авіації і ППО Чорноморського флоту у взаємодії з корабельними силами проводиться планове навчання з ведення бойових дій з нанесенням ударів по наземних і морських цілях".

Деталі: Навчання окупантів проходили в три етапи з використанням багатоцільових винищувачів Су-30СМ, фронтових бомбардувальників Су-24М і літаків-розвідників Су-24МР.

Всього в маневрах було задіяно близько 15 літаків.

Теми: Росія окупація Крим


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