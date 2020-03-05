ЄС готовий "всіма заходами" захищати кордони від біженців

Держави-члени ЄС оголосили про готовність ефективно захищати зовнішні кордони ЄС та заявили про неприпустимість використання Туреччиною біженців для досягнення своїх політичних цілей.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву 4 березня було оприлюднено за підсумками позачергового засідання в Брюсселі глав МВС 27 країн блоку і міністрів внутрішніх справ держав, що входять до Шенгенської зони.

"Хоча Рада визнає збільшення міграційного тягаря і ризики, з якими Туреччина стикається на своїй території, і значні зусилля, які вона доклала для розміщення 3,7 мільйона мігрантів і біженців, вона рішуче відкидає використання Туреччиною міграційного тиску в політичних цілях. Така ситуація на зовнішніх кордонах ЄС є неприйнятною", - заявили міністри.

Вони зазначили, що ЄС очікує від Туреччини повного виконання положень спільної заяви 2016 року щодо стримування мігрантів від перетину кордонів блоку.

"Ця заява (міграційна домовленість з Туреччиною – ЄП) дає відчутні результати, в тому числі шляхом підтримки значних зусиль Туреччини з прийому мігрантів і біженців. І ЄС, і Туреччина виграють від продовження цієї співпраці і прихильності", - заявили міністри.

Вони підкреслили, що ЄС готовий рішуче захищати свої зовнішні кордони "всіма необхідними заходами".

"ЄС та його держави-члени, як і раніше, повні рішучості ефективно захищати зовнішні кордони ЄС. Незаконні перетини не припустимі. У зв'язку з цим ЄС і його держави-члени вживатимуть всіх необхідних заходів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного законодавства. Не можна заохочувати мігрантів наражати на небезпеку їхнє життя у спробах незаконно перетнути кордон на суші чи на морі", - сказано в заяві.

Президент Туреччини вже давно заявляв, що ЄС не виконує своїх зобов’язань за підписаною у 2016 році угодою, за якою Туреччина пообіцяла утримувати сирійських біженців на своїй території в обмін на фінансову допомогу в кілька мільярдів євро. Брюссель відкидає претензії та каже, що виплачує ці кошти.

У Туреччині вже кілька років поспіль перебувають близько 3,7 мільйона біженців з охопленої війною Сирії. Частина з них живе у тимчасових таборах поблизу сирійського кордону, частина – роз’їхалася територією країни.

Після загострення конфлікту в сирійській провінції Ідліб і загибелі десятків турецьких військових Туреччина оголосила про відкриття своїх кордонів до ЄС і тисячі біженців відновили спроби незаконно потрапити до Греції.