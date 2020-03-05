Зеленський оглядає першу бетонну дорогу і збирається в "Нові Санжари"

Президент Володимир Зеленський оглядає ремонт швидкісного шосе H31 на Полтавщині, а потім відвідає медцентр "Нові Санжари", де проходили 14-денну обсервацію евакуйовані з китайського міста Ухань люди.

Джерело: сайт президента, трансляція телеканалу "112 Україна"

Деталі: Володимир Зеленський оглядає ремонт швидкісного шосе H31 на ділянці Решетівка – Дніпро. Це перша бетонна автодорога в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка.

Також президент ознайомиться з реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.

Потім Зеленський зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.

Крім того, президент відвідає медичний центр Національної гвардії у смт Нові Санжари, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.

Згідно з планом, термін обсервації завершиться опівдні 5 березня.