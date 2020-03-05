Зеленський оглядає першу бетонну дорогу і збирається в "Нові Санжари"

Президент Володимир Зеленський оглядає ремонт швидкісного шосе H31 на Полтавщині, а потім відвідає медцентр "Нові Санжари", де проходили 14-денну обсервацію евакуйовані з китайського міста Ухань люди.

Джерело: сайт президента, трансляція з Полтавської області

Деталі: Володимир Зеленський оглядає ремонт швидкісного шосе H31 на ділянці Решетівка – Дніпро. Це перша бетонна автодорога в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка.

Дорога споруджується в рамках національної програми "Велике будівництво". Зеленський наголосив на необхідності завершити будівництво всієї дороги до початку зими цього року.

Голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов розповів президенту про інші об’єкти, що зводяться в регіоні у рамках програми "Велике будівництво". За його словами, йдеться про будівництво 5 шкіл, 5 дитячих садочків, 5 спортивних споруд, а також приймальних відділень лікарень

Синєгубов розповів також про "довгобуд" – басейн, який будують із 2007 року, він мав відповідати європейським стандартам і могти приймати олімпійців. Зараз він готовий на 75%, для завершення внутрішніх оздоблювальних робіт не вистачає 80 мільйонів. За словами голови ОДА, якщо Міністерство молоді та спорту профінансує 60 млн, то ще 30 млн зможе надати місцевий бюджет.

Зеленський прокоментував: "Якщо знайдуть 60, то точно завершимо (у 2020 році)? А то просто соромно, з 2007 року будувати басейн". Президенту відповіли ствердно, що в обласному бюджеті гроші на це є.

Також обговорювалося, що в області відновлено будівництво мостового переходу через річку Ворскла в районі міста Кобеляки. Вже встановлено берегові опори й нині триває спорудження проміжних опор мосту. Довжина переправи – 145,3 метра. Її будівництво планують завершити у 2020 році.

Згідно з планом поїздки, президент мав ознайомитися з реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів і зустрінтися з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.

Крім того, Зеленський відвідає медичний центр Національної гвардії у смт Нові Санжари, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.

Згідно з планом, термін обсервації завершиться опівдні 5 березня.

Президента у поїздці супроводжує секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.