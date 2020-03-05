Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про уряд: 5-6 принципових вакансій закриються обов’язково

Четвер, 5 березня 2020, 11:13
Зеленський про уряд: 5-6 принципових вакансій закриються обов’язково
Офіс президента

Президент Володимир Зеленський впевнений, що вакансії в економічному блоці уряду обов’язково закриються найближчим часом.

Джерело: глава держави, відповідаючи на запитання під час робочого візиту на Полтавщину

Деталі: Зеленський зазначив, що питання незакритих вакансій – питання в першу чергу нового прем’єр-міністра. Президент запевнив, що тримає ситуацію на контролі і повідомив що наразі ідуть консультації.

Пряма мова: "Потрібна виважена позиція щодо таких важливих пріоритетних міністерств... Ми хочемо приділити увагу промисловості, структуру запропонує новий прем’єр-міністр, що це буде: окремо віцепрем’єр-міністр з промисловості чи будуватиметься окреме міністерство.

Я не знаю, чи вистачить у нього терпіння. Тому що повністю побудувати окреме міністерство – це від 5 до 9 місяців. А ви бачите, який терпець у українців – вони не хочуть чекати жодного дня. Тому буде спокійна виважена позиція.

Я знаю, що там не закрито зараз 5-6 принципових вакансій. Вони закриються обов’язково"

Додатково: Віповідаючи на запитання, чи відправлять у відставку генерального прокурора Руслана Рябошпаку, Зеленський заявив, що це питання – не до нього, а до нардепів.

Знати більше: Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів

Передісторія: 

  • 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
  • Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
  • Парламент також проголосував за призначення нового складу уряду.
  • 5 березня призначено ще одне позачергове засідання парламенту, на якому буде розглядатися питання висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Зеленський
Зеленський опублікував відео зі Зміїного у 500-й день повномасштабної війни
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Останні новини
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
Усі новини...
Реклама: