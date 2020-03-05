Зеленський про уряд: 5-6 принципових вакансій закриються обов’язково

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Четвер, 5 березня 2020, 12:13

Президент Володимир Зеленський впевнений, що вакансії в економічному блоці уряду обов’язково закриються найближчим часом.

Джерело: глава держави, відповідаючи на запитання під час робочого візиту на Полтавщину

Деталі: Зеленський зазначив, що питання незакритих вакансій – питання в першу чергу нового прем’єр-міністра. Президент запевнив, що тримає ситуацію на контролі і повідомив що наразі ідуть консультації.

Пряма мова: "Потрібна виважена позиція щодо таких важливих пріоритетних міністерств... Ми хочемо приділити увагу промисловості, структуру запропонує новий прем’єр-міністр, що це буде: окремо віцепрем’єр-міністр з промисловості чи будуватиметься окреме міністерство.

Я не знаю, чи вистачить у нього терпіння. Тому що повністю побудувати окреме міністерство – це від 5 до 9 місяців. А ви бачите, який терпець у українців – вони не хочуть чекати жодного дня. Тому буде спокійна виважена позиція.

Я знаю, що там не закрито зараз 5-6 принципових вакансій. Вони закриються обов’язково"

Додатково: Віповідаючи на запитання, чи відправлять у відставку генерального прокурора Руслана Рябошпаку, Зеленський заявив, що це питання – не до нього, а до нардепів.

Валентина Романенко, УП
Теми: Зеленський Кабінет міністрів


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