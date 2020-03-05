В ОРЛО кинули за ґрати жінку нібито за держзраду
Четвер, 5 березня 2020, 13:09
Так званий "Верховний суд ЛНР" "засудив" мешканку Луганщини до 12 років позбавлення волі, звинувативши у "державній зраді".
Джерело: Інтерфакс із посиланням на пресслужбу "МДБ ЛНР"
Деталі: Жінку звати Алевтина Попова. Її звинувачують у тому, що вона за завданням Служби безпеки України збирала відомості про нинішніх і колишніх військових і чиновників "республіки".
Також жінці приписують, що вона підбирала серед бойовиків кандидатури на вербування як агентів або учасників у програмі "На тебе чекають вдома".
Що було раніше:
- "Верховний суд ЛНР" "засудив" співробітника Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Антона Григорова до 12 років ув’язнення за "роботу на українські спецслужби".
- За участь у псевдореферендумі на підтримку "ЛНР" засудили трьох жінок до 5 років в'язниці.