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В ОРЛО кинули за ґрати жінку нібито за держзраду

Четвер, 5 березня 2020, 13:09
В ОРЛО кинули за ґрати жінку нібито за держзраду

Так званий "Верховний суд ЛНР" "засудив" мешканку Луганщини до 12 років позбавлення волі, звинувативши у "державній зраді".

Джерело: Інтерфакс із посиланням на пресслужбу "МДБ ЛНР"

Деталі: Жінку звати Алевтина Попова. Її звинувачують у тому, що вона за завданням Служби безпеки України збирала відомості про нинішніх і колишніх військових і чиновників "республіки".

Також жінці приписують, що вона підбирала серед бойовиків кандидатури на вербування як агентів або учасників у програмі "На тебе чекають вдома".

Що було раніше:

  • "Верховний суд ЛНР" "засудив" співробітника Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Антона Григорова до 12 років ув’язнення за "роботу на українські спецслужби".
  • За участь у псевдореферендумі на підтримку "ЛНР" засудили трьох жінок до 5 років в'язниці.

Теми: Донбасвійна
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