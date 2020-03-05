В ОРЛО кинули за ґрати жінку нібито за держзраду

Так званий "Верховний суд ЛНР" "засудив" мешканку Луганщини до 12 років позбавлення волі, звинувативши у "державній зраді".

Джерело: Інтерфакс із посиланням на пресслужбу "МДБ ЛНР"

Деталі: Жінку звати Алевтина Попова. Її звинувачують у тому, що вона за завданням Служби безпеки України збирала відомості про нинішніх і колишніх військових і чиновників "республіки".

Також жінці приписують, що вона підбирала серед бойовиків кандидатури на вербування як агентів або учасників у програмі "На тебе чекають вдома".

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