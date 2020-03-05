МЗС відреагувало на норвезьку конференцію щодо Криму

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Четвер, 5 березня 2020, 14:52

Україна розглядає ініціативу щодо проведення наприкінці березня в Осло так званої "конференції щодо Криму" як чергову спробу РФ надати видимість легітимності своїм незаконним намаганням анексувати Крим.

Джерело: сайт МЗС з посиланням на речника міністерства Катерину Зеленко, "Крим. Реалії"

Пряма мова: "Розглядаємо ініціативу щодо проведення наприкінці березня в Осло так званої конференції щодо Криму як чергову спробу російської пропагандистської та дезінформаційної машини надати видимість легітимності своїм незаконним і засудженим усім цивілізованим світом намаганням анексувати Автономну Республіку Крим України.

Вже не вперше Москва вдається до послуг своїх апологетів, точка зору яких астрономічно далека від офіційної та є  маргінальною у світовому, європейському та, у даному разі, норвезькому контексті. Таким чином, розглядаємо провокацію щодо так званої конференції як намагання видати бажане за дійсне". 

Деталі: У МЗС нагадали, що уряд Норвегії "займає тверду позицію на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів".

За словами Зеленко, ця позиція послідовно підтверджується вищим політичним керівництвом Норвегії і цю позицію вкотре підтвердив посол Норвегії Уле Тер’є Хорпестад під час зустрічі 4 березня в МЗС України.

Як повідомляє "Крим. Реалії ", в Норвегії анонсували проведення конференції на тему анексованого Криму 27 березня.

Відзначається, що захід "в рамках народної дипломатії" готує організація, члени якої не раз відвідували анексований півострів і окуповані території Донбасу.

Українська правда
Теми: МЗС Норвегія Крим


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