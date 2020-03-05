Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС про норвезьку конференцію щодо Криму: РФ видає бажане за дійсне

Четвер, 5 березня 2020, 13:52

Україна розглядає ініціативу щодо проведення наприкінці березня в Осло так званої "конференції щодо Криму" як чергову спробу РФ надати видимість легітимності своїм незаконним намаганням анексувати Крим.

Джерело: сайт МЗС з посиланням на речника міністерства Катерину Зеленко, "Крим. Реалії"

Пряма мова: "Розглядаємо ініціативу щодо проведення наприкінці березня в Осло так званої конференції щодо Криму як чергову спробу російської пропагандистської та дезінформаційної машини надати видимість легітимності своїм незаконним і засудженим усім цивілізованим світом намаганням анексувати Автономну Республіку Крим України.

Вже не вперше Москва вдається до послуг своїх апологетів, точка зору яких астрономічно далека від офіційної та є  маргінальною у світовому, європейському та, у даному разі, норвезькому контексті. Таким чином, розглядаємо провокацію щодо так званої конференції як намагання видати бажане за дійсне". 

Деталі: У МЗС нагадали, що уряд Норвегії "займає тверду позицію на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів".

За словами Зеленко, ця позиція послідовно підтверджується вищим політичним керівництвом Норвегії і цю позицію вкотре підтвердив посол Норвегії Уле Тер’є Хорпестад під час зустрічі 4 березня в МЗС України.

Як повідомляє "Крим. Реалії ", в Норвегії анонсували проведення конференції на тему анексованого Криму 27 березня.

Відзначається, що захід "в рамках народної дипломатії" готує організація, члени якої не раз відвідували анексований півострів і окуповані території Донбасу.

Українська правда
Теми: МЗСНорвегіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
МЗС
"Жорсткі заходи у відповідь": Росія відреагувала на удари по Москві та Криму
Польща викличе посла Росії після маячні Путіна про Сталіна і польські землі
Віцеспікера парламенту Болгарії знайшли в "Миротворці": голова МЗС поговорила з послом України
Останні новини
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
Усі новини...
Реклама: