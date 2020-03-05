Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЄС відреагували на зміну уряду в Україні

Четвер, 5 березня 2020, 14:44
У ЄС відреагували на зміну уряду в Україні

Євросоюз вважає, що попередній український уряд на чолі з Олексієм Гончаруком досяг доброго прогресу, і сподівається, що новий уряд на чолі з Денисом Шмигалем продемонструє аналогічну ступінь рішучості проводити реформи.

Відповідну заяву ЄС у своєму Twitter опублікував кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Доброго прогресу було досягнуло у рамках попереднього уряду на чолі з прем'єр-міністром Гончаруком протягом останніх 6 місяців у здійсненні широкої та амбітної програми реформ, яка містить реалізацію Угоди про асоціацію ЄС-Україна", - йдеться у заяві.

"Ми очікуємо, що новий уряд продемонструє аналогічну ступінь рішучості проводити ці реформи, зокрема боротьбу з корупцією та корисливими інтересами і у важливих секторах, зокрема фінансовому. Верховенство права залишається наріжним каменем стабільності, економіки та інвестицій", - додали в Брюсселі.

Читайте також: "Євроінтеграційна рокіровка: навіщо Зеленський змінює Пристайка на Кулебу"

Теми: ЄСКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
ЄС
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Останні новини
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
Усі новини...
Реклама: