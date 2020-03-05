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Чоловік наїхав на поліцейського, тікав у Бориспіль, а тоді погрожував застрелитись

Четвер, 5 березня 2020, 14:47
Чоловік наїхав на поліцейського, тікав у Бориспіль, а тоді погрожував застрелитись

У Борисполі поблизу Києва затримали чоловіка, який перед цим наїхав на поліцейського.

Джерело: Патрульна поліція Борисполя у Facebook

Дослівно: "Вранці бориспільські патрульні отримали орієнтування: зі столиці в напрямку міста рухається автомобіль Honda Accord чорного кольору, водій якого скоїв наїзд на поліцейського".

Деталі: Патрульні помітили автомобіль і наказали зупинитися, проте водій лише пришвидшив рух і неодноразово порушував правила дорожнього руху.

Поліція заблокувати автівку, однак "порушник нікого не підпускав, погрожував застрелити себе з предмету, схожого на зброю".

Згодом його затримали працівниками КОРДу.

Під час переслідування вказаного водія троє патрульних отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

Два службових автомобіля отримали механічні пошкодження.

 
 

Українська правда

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