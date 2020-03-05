Чоловік наїхав на поліцейського, тікав у Бориспіль, а тоді погрожував застрелитись
У Борисполі поблизу Києва затримали чоловіка, який перед цим наїхав на поліцейського.
Джерело: Патрульна поліція Борисполя у Facebook
Дослівно: "Вранці бориспільські патрульні отримали орієнтування: зі столиці в напрямку міста рухається автомобіль Honda Accord чорного кольору, водій якого скоїв наїзд на поліцейського".
Деталі: Патрульні помітили автомобіль і наказали зупинитися, проте водій лише пришвидшив рух і неодноразово порушував правила дорожнього руху.
Поліція заблокувати автівку, однак "порушник нікого не підпускав, погрожував застрелити себе з предмету, схожого на зброю".
Згодом його затримали працівниками КОРДу.
Під час переслідування вказаного водія троє патрульних отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.
Два службових автомобіля отримали механічні пошкодження.