Безпека польотів: аудитори ICAO побачили прогрес України
Міжнародна організація цивільної авіації засвідчила, що Україна підвищила рівень ефективності в організації державної системи контролю за безпекою польотів.
Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій, Міністерство інфраструктури України
Пряма мова Криклія: "За попередніми результатами Координаційної місії Міжнародної організації цивільної авіації з валідації, Україна підвищила рівень ефективності в організації державної системи контролю за безпекою польотів та управління цією системою.
Аудитори місії відзначили значний прогрес порівняно з результатами попереднього аудиту 2017 року у впровадженні в Україні Стандартів та Рекомендованої практики ICAO.
Наразі показник ефективної імплементації відповідає середньоєвропейському та значно перевищує середньосвітовий рівень".
Деталі: Міжнародна організація цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, ICAO) з 25 лютого до 3 березня 2020 року провела місію в Україні з метою перевірки стану забезпечення впровадження Стандартів та Рекомендованої практики (SARPs) та дотримання зобов’язань Україною як члена Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО).
Координаційна місія Міжнародної організації цивільної авіації з валідації (ICVM) проходила за 8 областями перевірки в рамках 8 критичних елементів (CE) державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів:
LEG – основне авіаційне законодавство та нормативні акти цивільної авіації,
ORG – організація цивільної авіації,
PEL – видача свідоцтв авіаційному персоналу та підготовка кадрів,
OPS – виконання польотів повітряних суден,
AIR – льотна придатність повітряних суден,
AIG – розслідування авіаційних подій та інцидентів,
ANS – аеронавігаційне обслуговування,
AGA – аеродроми та наземні засоби.