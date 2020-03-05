Безпека польотів: аудитори ICAO побачили прогрес України

Міжнародна організація цивільної авіації засвідчила, що Україна підвищила рівень ефективності в організації державної системи контролю за безпекою польотів.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій, Міністерство інфраструктури України

Пряма мова Криклія: "За попередніми результатами Координаційної місії Міжнародної організації цивільної авіації з валідації, Україна підвищила рівень ефективності в організації державної системи контролю за безпекою польотів та управління цією системою.

Аудитори місії відзначили значний прогрес порівняно з результатами попереднього аудиту 2017 року у впровадженні в Україні Стандартів та Рекомендованої практики ICAO.

Наразі показник ефективної імплементації відповідає середньоєвропейському та значно перевищує середньосвітовий рівень".

Деталі: Міжнародна організація цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, ICAO) з 25 лютого до 3 березня 2020 року провела місію в Україні з метою перевірки стану забезпечення впровадження Стандартів та Рекомендованої практики (SARPs) та дотримання зобов’язань Україною як члена Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО).

Координаційна місія Міжнародної організації цивільної авіації з валідації (ICVM) проходила за 8 областями перевірки в рамках 8 критичних елементів (CE) державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів:

LEG – основне авіаційне законодавство та нормативні акти цивільної авіації,

ORG – організація цивільної авіації,

PEL – видача свідоцтв авіаційному персоналу та підготовка кадрів,

OPS – виконання польотів повітряних суден,

AIR – льотна придатність повітряних суден,

AIG – розслідування авіаційних подій та інцидентів,

ANS – аеронавігаційне обслуговування,

AGA – аеродроми та наземні засоби.