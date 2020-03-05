"Ватажка козаків" з Бердянська заочно засудили до 10 років

Бердянський райсуд Запорізької області засудив заочно на 10 років ватажка так званого "Свердловського козацького полку ЛНР", який воював проти українських військових.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За матеріалами Служби безпеки України на Запоріжжі до десяти років ув’язнення засуджено ватажка так званого "Свердловського козацького полку ЛНР".

Деталі: Мешканець Бердянська у квітні 2014 року приєднався до бойовиків так званої "ЛНР". Він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Пізніше перейшов до так званого "Свердловського козацького полку ЛНР", яке пізніше очолив.

Суд заочно визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичні організації).

Чоловіка перебуває у розшуку. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.