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"Ватажка козаків" з Бердянська заочно засудили до 10 років

Четвер, 5 березня 2020, 15:35
Ватажка козаків з Бердянська заочно засудили до 10 років

Бердянський райсуд Запорізької області засудив заочно на 10 років ватажка так званого "Свердловського козацького полку ЛНР", який воював проти українських військових.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За матеріалами Служби безпеки України на Запоріжжі до десяти років ув’язнення засуджено ватажка так званого "Свердловського козацького полку ЛНР".

Деталі: Мешканець Бердянська у квітні 2014 року приєднався до бойовиків так званої "ЛНР". Він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Пізніше перейшов до так званого "Свердловського козацького полку ЛНР", яке пізніше очолив.

Суд заочно визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичні організації).

Чоловіка перебуває у розшуку. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

Українська правда
Теми: СБУбойові дії
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