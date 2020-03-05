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У Чехії викрили творця скандального сайту, що поширював антиукраїнську пропаганду

Четвер, 5 березня 2020, 16:29

Чеським репортерам вдалося з’ясувати, хто стоїть за одним із провідних дезінформаційних сайтів країни, який з перших днів російської війни проти України поширював антиукраїнську пропаганду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Чеський сервер Aeronet, про який йдеться, в мережі представляється як "AE News (American European News) – незалежний інтернет-портал новин, підготовлений чеськими та словацькими співвітчизниками, які мешкають у Нідерландах, Росії та США".

Проте для того, щоб знайти, хто ж дійсно стоїть за цим сайтом, журналістам тижневика Respect та телепрограми Чеського телебачення "Reportéři ČT" знадобилося п’ять років праці та подорожей сільською місцевістю Чехії та Словаччини.

Оператором популярного сервера, який кілька разів впливав на політичні події в Чехії своїми анонімними маніпуляціями, виявився чеський громадянин Марек Пешл. Уродженець Південної Чехії, обтяжений численними боргами, регулярно змінював адреси постійного проживання і майже не виходив зі своєї квартири, яку він тепер знімає у Словаччині, на околиці міста Тренчина.

Коли журналісти нарешті застали чоловіка біля супермаркету з пластиковими торбами в руках біля його автомобіля, той одразу почав їх звинувачувати, мовляв, це вони в усьому винні.

"Якби ви чесно інформували, не було б проблем. Як ви висвітлюєте інформацію про Україну… Те, як український уряд тероризує власне населення на сході своєї країни, як уряд Чехії постачає зброю українському уряду для ліквідації власного населення", – заявив Марек Пешл.

Серед повідомлень "Аеронета" 2014 року про Україну, були, наприклад, такі: "П’ята невдала хвиля мобілізації в Україні. У розпачі, військові роздаватимуть повістки навіть учасникам гей-параду!"

Як з’ясували дослідники, дві третини дезінформації в Чехії публікуються на приблизно 22 сайтах, – крім "Аеронету" чи AEnews, на чеському ринку працює близько 20 різних новинних серверів: Zvedavec, Parlamentni listy, Sputnik, Ze-Sveta, чиє походження непрозоре, які працюють за принципом Russia Today – чеською мовою вкидають сенсаційну інформацію, різні теорії змови.

Сайт Aeronet був глибоко законспірований, кажуть журналісти, але згодом їм все ж вдалося знайти, що за низкою підставних осіб стоїть чоловік на ім’я Марек Пешл, обтяжений боргами спеціаліст з інформаційних технологій, продавець криптовалюти біткойн, який був єдиним одержувачем грошей, надісланих читачами Aeronet за його роботу, та головним творцем контенту на сервері.

Щомісяця йому переказували близько 1300 євро (близько 36 тисяч гривень).

"У випадку "Аеронету" ми з’ясували, що ті ключові люди, які за ним стоять, це все – чехи. Нам не зустрілася жодна інформація чи натяк на те, що за тим є якийсь російський слід", - каже Ондржей Кундра, один із авторів розслідування.

Теми: Чехія
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