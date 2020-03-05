На першому засіданні уряд Шмигаля посилив штаб боротьби з коронавірусом

На першому засіданні нового складу уряду розглянули технічні кадрові питання та питання боротьбу з коронавірусом.

Джерело: пресслужба Кабінету міністрів

Пряма мова глави уряду Дениса Шмигаля: "Ми маємо проголосувати, в першу чергу, за необхідні для запуску нового уряду кадрові рішення. Перед нами серйозні виклики – економічні, соціальні, політичні. Ми свідомі, що вирішення задач буде нелегким.

Тому на наступне, чергове засідання Кабміну, ми вже сьогодні готуємо ті рішення, які відображають озвучені мною вчора в парламенті тези – від впровадження реформ до готовності країни можливого спалаху коронавірусу".

Деталі: В повідомленні Кабміну вказується, що на першому засіданні вирішили підсилити оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.

Що цьому передувало: Джерела УП повідомляли, що вранці 5 березня новообраний Кабінет міністрів Дениса Шмигаля провів перше засідання.