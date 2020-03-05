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Елізабет Воррен виходить з президентських перегонів у США

Четвер, 5 березня 2020, 17:27

Сенаторка штату Масачусетс Елізабет Воррен виходить з президентських перегонів у США, залишаючи Джо Байдена і Берні Сандерса головними претендентами на висунення від Демократичної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Елізабет Воррен, яка зосередила свою кампанію на обіцянці знищити корупцію у Вашингтоні, оголосила про своє рішення у телефонній розмові в четвер вранці.

Незважаючи на накопичення невдач під час попередніх виборів, кампанія Воррен ще в неділю рекламувала план зібрати делегатів наприкінці весни і зіграти на висуненні її як кандидата під час конвенту Демократичної партії цього літа. Але ці надії були фактично розбиті в "супервівторок", коли вона не змогла виграти навіть у своєму рідному штаті Массачусетс, зайнявши третє місце після колишнього віцепрезидента Джо Байдена і сенатора Берні Сандерса, і в основному поступилася в ряді ключових штатів.

Напередодні "супервівторка" свої кандидатури зняли сенатор від Міннесоти Емі Клобушар і колишній мер міста Саут-Бенд в Індіані і перший відкритий гей серед кандидатів Піт Буттеджедж. Після цього вони офіційно підтримали Байдена.

Після "супервівторка" свою кандидатуру зняв і мільярдер, медіамагнат і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, підтримавши Байдена. 

Нагадаємо, у так званий "супервівторок" колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг у десяти штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс виграв у найбільшому - Каліфорнії.

Детальніше читайте у статті: "Суперповернення Байдена: як один день перекроїв вибори у США".

Теми: СШАвибори
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