Українського бійця поранили на Донбасі, ще двоє отримали бойове ураження

Упродовж поточної доби внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє – бойове ураження.

Джерело: пресслужба штабу ООС у Facebook

Деталі: Вказується, що упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, зокрема обстрілами з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріл зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ще вісім у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".