Українського бійця поранили на Донбасі, ще двоє отримали бойове ураження

211 переглядів
Четвер, 5 березня 2020, 18:46

Упродовж поточної доби внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє – бойове ураження.

Джерело: пресслужба штабу ООС у Facebook

Деталі: Вказується, що упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, зокрема обстрілами з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріл зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ще вісім у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Українська правда
Теми: Донбас війна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В ОРЛО кинули за ґрати жінку нібито за держзраду 5 березня 2020, 14:09
Формування РФ обстріляли оперативно-тактичне угруповання "Північ" 5 березня 2020, 07:16
На Донбасі поранили чотирьох військових 4 березня 2020, 18:20
Усі новини
Головні новини
Для недовіри Рябошапці СН знадобиться допомога, наступника ще вибирають – ЗМІ
Зеленський про Рябошапку: Немає результату – не займай місце
У ЄС відреагували на зміну уряду в Україні
На Закарпатті виписали всіх, у кого підозрювали Covid 19, у Чернівцях ще лікують
Усі новини
опитування

Українці здебільшого вважають, що справа жінки – сім'я, а чоловіка – заробітки

Фото

13 фото, які доводять, як класно можуть виглядати повні жінки

інтерв'ю

Переможці Нацвідбору GO_A: Зіркову хворобу точно не підхопимо