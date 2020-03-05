Правоохоронців підозрюють в пограбуванні жінки у відділку поліції

269 переглядів
Четвер, 5 березня 2020, 19:43

Слідчі Державного бюро розслідувань Полтави підозрюють співробітників Основ’янського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області до зникнення $10 тисяч.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За попередньою інформацією ДБР, мешканка Харкова звернулася до поліції із заявою про зникнення із її квартири $26 тисяч. Пізніше з’ясувалося, що гроші забрав батько заявниці.

За словами чоловіка, після того як його викликали до відділу поліції, усю суму він віддав поліцейським. Тим часом правоохоронці повернули доньці лише $16 тисяч.

Злочинцям загрожує ув’язнення від 7 до 10 років (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Нагадаємо: 5 березня СБУ заявляла, що припинила функціонування масштабної корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту "Ковель".

Українська правда
Теми: ДБР поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР 4 березня 2020, 15:25
Насичений тиждень Ради: земля, питання Кабміну, звіт правоохоронців 2 березня 2020, 11:22
ДБР розслідує 51 провадження щодо "справ Майдану" – звіт 29 лютого 2020, 13:44
Усі новини
Головні новини
Для недовіри Рябошапці СН знадобиться допомога, наступника ще вибирають – ЗМІ
Зеленський про Рябошапку: Немає результату – не займай місце
У ЄС відреагували на зміну уряду в Україні
На Закарпатті виписали всіх, у кого підозрювали Covid 19, у Чернівцях ще лікують
Усі новини
пояснює Супрун

Чому "корвалол-валідол" не врятує від серцевого нападу

Фото

13 фото, які доводять, як класно можуть виглядати повні жінки

Фото

18 неймовірних фото природи