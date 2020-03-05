Правоохоронців підозрюють в пограбуванні жінки у відділку поліції

Слідчі Державного бюро розслідувань Полтави підозрюють співробітників Основ’янського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області до зникнення $10 тисяч.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За попередньою інформацією ДБР, мешканка Харкова звернулася до поліції із заявою про зникнення із її квартири $26 тисяч. Пізніше з’ясувалося, що гроші забрав батько заявниці.

За словами чоловіка, після того як його викликали до відділу поліції, усю суму він віддав поліцейським. Тим часом правоохоронці повернули доньці лише $16 тисяч.

Злочинцям загрожує ув’язнення від 7 до 10 років (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Нагадаємо: 5 березня СБУ заявляла, що припинила функціонування масштабної корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту "Ковель".