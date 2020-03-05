Сюмар: Рябошапку звільняють за те, що мало політичних підозр підписав

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Четвер, 5 березня 2020, 19:45

Депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар вважає, що Руслана Рябошапку знімають із посади генерального прокурора, бо він мало політичних підозр підписав.

Джерело: виступ Сюмар із трибуни Верховної Ради на позачерговому засіданні, присвяченому висловленню недовіри генпрокурору Рябошапці   

Пряма мова: "7 місяців тому я пригадую Руслана Рябошапку як яскравого, красивого представника dream-team команди Володимира Зеленського, якого возили по Європах і показували молоде, оновлене обличчя діючої влади. Сьогодні в залі я бачу, як його звільняє сама влада, називаючи словом "воно"….

Президент сказав, що він (Рябошапка) не справився. Давайте розберемося, з чим він справився, а з чим ні.

Перше, що я пригадую, – це справи проти ветеранів та волонтерів. Сам генпрокурор потім визнав, що доказів, на його думку, недостатньо. Але Юлія Кузьменко, Raffmaster (Андрій Антоненко – ред.) перебувають за гратами вже не перший місяць, Яна Дугарь на домашньому арешті.

Замість цього ми побачили звільнення "беркутівців, які з ’15-го року були за ґратами.  Їх відпустили сьогодні – віддали російським бойовикам. Напевно, треба було комусь політично попіаритися і десь продемонструвати новий політичний курс України.

Ми багато говорили про справедливість, якщо ми позбудемося депутатської недоторканності. В нас є перша підозра, підписана генеральним прокуратором Русланом Рябошапкою. Вона підписана нашій колезі Софії Федині – з приводу того, що вона  записала ролик у Ютюбі, де сказала (на адресу Володимира Зеленського – ред.), що ніхто не безсмертний. І за це вона отримала фактично політичну підозру.

Але чи за це, чи за ці прорахунки сьогодні звільняють Руслана Рябошапку? Ні. Його звільняють за те, що він мало підписав політично мотивованих підозр. І про це сьогодні оголошується з цієї найвищої трибуни, показуючи повне нищення європейських стандартів і відкриваючи дорогу до Європейського суду з прав людини будь-яким політикам, проти яких такі політичні підозри будуть виписуватися.

Його звинувачують у тому, що він зустрівся з послами. Колеги, а з яких пір зустріч із послами ЄС і НАТО стала злочином в Україні? Може, ми розвернули свій зовнішньополітичний курс?

Давайте будемо відвертими. Насправді, історія з Русланом Рябошапкою – це про те, як отримати ще більш свого генерального прокурора. Як зі 100% свого генерального прокурора отримати Віктора Пшонку, який буде підписувати і штампувати ці політично вмотивовані підозри".

Деталі: На думку Сюмар, цим "шабашем проросійських сил" представники влади разом із олігархами зараз "зробили" не Руслана Рябошапку, а самих себе.

Передісторія:

  • Наприкінці лютого "Українській правді" стало відомо, що у Державному бюро розслідувань готували проєкти підозр п'ятому президенту України Петру Порошенку, але Офіс генпрокурора їх завертав через погану якість.
  • 4 березня перед звітом правоохоронців у Верховній Раді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що останньою краплею для звільнення Рябошапки могло стати непідписання підозри Порошенку.
  • Сам Рябошапка заперечив, що в Офісі президента від нього вимагали підписати підозри колишньому президенту Петру Порошенку.
  • Однак 5 березня Рябошапка заявив, що "не став нічиїм слугою" і був незалежним, а  "незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити".

Олена Рощенко, УП
Теми: Рябошапка Офіс генпрокурора Верховна Рада Європейська солідарність Зеленський


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