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Сюмар: Рябошапку звільняють за те, що мало політичних підозр підписав

Четвер, 5 березня 2020, 18:45
Сюмар: Рябошапку звільняють за те, що мало політичних підозр підписав

Депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар вважає, що Руслана Рябошапку знімають із посади генерального прокурора, бо президент Володимир Зеленський хотів від нього більше підозр своїм політичним опонентам.

Джерело: виступ Сюмар із трибуни Верховної Ради на позачерговому засіданні, присвяченому висловленню недовіри генпрокурору Рябошапці   

Пряма мова: "7 місяців тому я пригадую Руслана Рябошапку як яскравого, красивого представника dream-team команди Володимира Зеленського, якого возили по Європах і показували молоде, оновлене обличчя діючої влади. Сьогодні в залі я бачу, як його звільняє сама влада, називаючи словом "воно"….

Президент сказав, що він (Рябошапка) не справився. Давайте розберемося, з чим він справився, а з чим ні.

Перше, що я пригадую, – це справи проти ветеранів та волонтерів. Сам генпрокурор потім визнав, що доказів, на його думку, недостатньо. Але Юлія Кузьменко, Raffmaster (Андрій Антоненко – ред.) перебувають за гратами вже не перший місяць, Яна Дугарь на домашньому арешті.

Замість цього ми побачили звільнення "беркутівців, які з ’15-го року були за ґратами.  Їх відпустили сьогодні – віддали російським бойовикам. Напевно, треба було комусь політично попіаритися і десь продемонструвати новий політичний курс України.

Ми багато говорили про справедливість, якщо ми позбудемося депутатської недоторканності. В нас є перша підозра, підписана генеральним прокуратором Русланом Рябошапкою. Вона підписана нашій колезі Софії Федині – з приводу того, що вона  записала ролик у Ютюбі, де сказала (на адресу Володимира Зеленського – ред.), що ніхто не безсмертний. І за це вона отримала фактично політичну підозру.

Але чи за це, чи за ці прорахунки сьогодні звільняють Руслана Рябошапку? Ні. Його звільняють за те, що він мало підписав політично мотивованих підозр. І про це сьогодні оголошується з цієї найвищої трибуни, показуючи повне нищення європейських стандартів і відкриваючи дорогу до Європейського суду з прав людини будь-яким політикам, проти яких такі політичні підозри будуть виписуватися.

Його звинувачують у тому, що він зустрівся з послами. Колеги, а з яких пір зустріч із послами ЄС і НАТО стала злочином в Україні? Може, ми розвернули свій зовнішньополітичний курс?

Давайте будемо відвертими. Насправді, історія з Русланом Рябошапкою – це про те, як отримати ще більш свого генерального прокурора. Як зі 100% свого генерального прокурора отримати Віктора Пшонку, який буде підписувати і штампувати ці політично вмотивовані підозри".

Деталі: На думку Сюмар, цим "шабашем проросійських сил" представники влади разом із олігархами зараз "зробили" не Руслана Рябошапку, а самих себе.

Передісторія:

  • Наприкінці лютого "Українській правді" стало відомо, що у Державному бюро розслідувань готували проєкти підозр п'ятому президенту України Петру Порошенку, але Офіс генпрокурора їх завертав через погану якість.
  • 4 березня перед звітом правоохоронців у Верховній Раді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що останньою краплею для звільнення Рябошапки могло стати непідписання підозри Порошенку.
  • Сам Рябошапка заперечив, що в Офісі президента від нього вимагали підписати підозри колишньому президенту Петру Порошенку.
  • Однак 5 березня Рябошапка заявив, що "не став нічиїм слугою" і був незалежним, а  "незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РябошапкаОфіс генпрокурораВерховна РадаЄвропейська солідарністьЗеленський
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