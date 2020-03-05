Зеленський запевнив послів G7 у незмінності курсу нового уряду

Під час робочої поїздки до Полтавської області президент Володимир Зеленський зустрівся з послами країн G7 та головою представництва ЄС в Україні, та запевнив їх у незмінності курсу з новим урядом.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський наголосив, що перезавантаженням уряду хоче поліпшити результативність роботи.

Він також запевнив, що пріоритети у зовнішній та внутрішній політиці залишаться незмінними.

Президент подякував главам дипломатичних представництв країн G7 за допомогу з реформами.

Дослівно: "Президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину".

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