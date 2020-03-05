Зеленський запевнив послів G7 у незмінності курсу нового уряду

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Четвер, 5 березня 2020, 21:31

Під час робочої поїздки до Полтавської області президент Володимир Зеленський зустрівся з послами країн G7 та головою представництва ЄС в Україні, та запевнив їх у незмінності курсу з новим урядом.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський наголосив, що перезавантаженням уряду хоче поліпшити результативність роботи.

Він також запевнив, що пріоритети у зовнішній та внутрішній політиці залишаться незмінними.

Президент подякував главам дипломатичних представництв країн G7 за допомогу з реформами.

Дослівно: "Президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину".

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Передісторія

  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
  • Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
  • Згодом народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля. У списку було 15 прізвищ.
  • Фракції "Голос" та "Європейська солідарність" наполягали на необхідності призначати міністрів окремо, а не в комплексі, "пакетом". Зокрема, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що не розуміє, як Кабмін долатиме проблеми без економічного блоку.
  • Але попри це ввечері 4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду.

Українська правда
Теми: Зеленський G7 Кабінет міністрів


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