Зеленський запевнив послів G7 у незмінності курсу нового уряду
Під час робочої поїздки до Полтавської області президент Володимир Зеленський зустрівся з послами країн G7 та головою представництва ЄС в Україні, та запевнив їх у незмінності курсу з новим урядом.
Джерело: пресслужба президента
Деталі: Зеленський наголосив, що перезавантаженням уряду хоче поліпшити результативність роботи.
Він також запевнив, що пріоритети у зовнішній та внутрішній політиці залишаться незмінними.
Президент подякував главам дипломатичних представництв країн G7 за допомогу з реформами.
Дослівно: "Президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину".
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Хто такий Денис Шмигаль, якого пророкують на місце Гончарука
Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів
Передісторія:
- 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
- Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
- Згодом народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля. У списку було 15 прізвищ.
- Фракції "Голос" та "Європейська солідарність" наполягали на необхідності призначати міністрів окремо, а не в комплексі, "пакетом". Зокрема, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що не розуміє, як Кабмін долатиме проблеми без економічного блоку.
- Але попри це ввечері 4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду.