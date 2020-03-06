Вибори у США: Кандидат від демократів зняв свою кандидатуру
П'ятниця, 6 березня 2020, 03:56
Сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен вирішила знятися з президентської гонки в США.
Джерело: передвиборний штаб кандидатки
Пряма мова: "Я хотіла, щоб спочатку ви дізналися про це, і я хотіла, аби ви почули це від мене: сьогодні я припиняю нашу президентську кампанію... Це не те звернення, з яким я коли-небудь хотіла виступити. Ми не досягли нашої мети, але те, що ми зробили разом - те, що ви зробили - мало величезне значення".
Деталі: У той же час Уоррен не сказала кого з кандидатів підтримає.
Що було раніше:
- Мільярдер Блумберг вийшов з президентських перегонів у США і підтримав Байдена
- Піт Буттіджич зійшов з президентських перегонів у США
Нагадаємо:
- Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.
- Рейтинг довіри до президента США Дональда Трампа зараз найвищий за весь час його президентства.
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Микола Донєв, УП