Вибори у США: Кандидат від демократів зняв свою кандидатуру

Сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен вирішила знятися з президентської гонки в США.

Джерело: передвиборний штаб кандидатки

Пряма мова: "Я хотіла, щоб спочатку ви дізналися про це, і я хотіла, аби ви почули це від мене: сьогодні я припиняю нашу президентську кампанію... Це не те звернення, з яким я коли-небудь хотіла виступити. Ми не досягли нашої мети, але те, що ми зробили разом - те, що ви зробили - мало величезне значення".

Деталі: У той же час Уоррен не сказала кого з кандидатів підтримає.

Що було раніше:

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Нагадаємо:

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.

Рейтинг довіри до президента США Дональда Трампа зараз найвищий за весь час його президентства.

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