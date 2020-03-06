Вибори у США: Кандидат від демократів зняв свою кандидатуру

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П'ятниця, 6 березня 2020, 04:56

Сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен вирішила знятися з президентської гонки в США. 

Джерело: передвиборний штаб кандидатки

Пряма мова: "Я хотіла, щоб спочатку ви дізналися про це, і я хотіла, аби ви почули це від мене: сьогодні я припиняю нашу президентську кампанію... Це не те звернення, з яким я коли-небудь хотіла виступити. Ми не досягли нашої мети, але те, що ми зробили разом - те, що ви зробили - мало величезне значення".

Деталі: У той же час Уоррен не сказала кого з кандидатів підтримає.

Що було раніше: 

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Микола Донєв, УП
Теми: США вибори


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