Головні новини четверга і ночі: відставка Рябошапки, випуск з "Нових Санжар"

Рада відправила Рябошапку у відставку, кінець обсервації: людей з "Нових Санжар" випускали Зеленський з Аваковим — актуальні новини 5 березня.

Про Рябошапку

Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади — за відповідну постанову проголосували 263 народні депутати.

Про "Нові Санжари"

Президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, глава МВС Арсен Аваков та головний санлікар України Віктор Ляшко приїхали у Нові Санжари, де закінчився 14-денна обсервація евакуйованих з Китаю.

Україна буде вимушена запровадити епідеміологічні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу: на певний час заборонити масові заходи й закрити навчальні заклади — головний санлікар.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

У Чернівецькій області ще двох громадян України госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус.

Колишній міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що наразі продовжується обговорення його подальшої роботи в уряді.

На першій станції київського метро запустили 4G — швидкісний мобільний інтернет став доступний на Академмістечку.

Зеленський запропонував українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася евакуйовуватися з Уханя через песика, повертатися додому, а собаку залишити у посольстві, доки Китай не дозволить вивозити тварин.