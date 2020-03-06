Французький депутат опинився у реанімації з коронавірусом

Депутат Національної асамблеї Франції та співробітник французького парламенту заразились коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

68-річний Жан-Люк Рітцер, депутат партії "Республіканці" з Ельзасу, був госпіталізований у четвер з підозрою на коронавірус. Результат його аналізів підтвердив захворювання.

"Депутат перебуває у реанімації, його стан вважається серйозним", - повідомив французький парламент у своїй заяві.

Депутат був присутній на "годині запитань до уряду" 25 лютого, але цього тижня не відвідував парламент.

На додачу інший співробітник французького парламенту здав аналіз, який виявив у нього COVID-19. Він є працівником парламентської їдальні. Зараз ця людина ізольована вдома.

У Франції померли 7 людей з коронавірусом, 423 заражені. Президент Макрон заявив про невідворотність епідемії в країні.

Як повідомлялося, вже 23 країни Європейського Союзу зафіксували випадки коронавірусу на своїй території.

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