Кулеба поділився планами щодо реформи міністерства

Новопризначений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба хоче посилити інститут заступників міністра.

Як повідомили у пресслужбі МЗС, Кулеба говорив про це на зустрічі зі співробітниками відомства, що відбулась напередодні, пише "Європейська правда".

Кулеба сказав, що "головне в МЗС – це люди", і, за його словами, відтепер найважливішою людиною в міністерстві повинен стати не міністр, а аташе.

"Людина, яка знизу буде мотивувати людей, буде штовхати нагору процеси і буде отримувати свою нагороду у вигляді кар’єрного зростання. Працювати за принципом, коли я роздаю доручення, - не мій стиль. Натомість, я завжди чекаю, аби до мене приходили і казали: "А давайте зробимо ось це", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що прагне змінити систему роботи таким чином, щоб "людина з низової ланки була в усіх процесах, а не сиділа закритою у кабінеті і виконувала доручення згори".

"Я прошу, аби крім керівної ланки у зустрічах міністра брали участь деск-офісери. Люди, які вивчили предмет. І я хочу, щоб таку ж практику запровадили заступники міністра, керівники департаментів", - сказав міністр.

Кулеба також хоче посилити інститут заступників міністра, "аби їхній рівень дорівнював міністру".

"Заступники міністра будуть користуватися моєю повною довірою. Розмова з заступником міністра буде мати таку саму вагу, як розмова з міністром. Це стосуватиметься не лише внутрішніх, але й міжнародних зустрічей. Винятком будуть лише кілька країн, з урахуванням їх внутрішньої ситуації", - повідомив Кулеба.

Він також планує домагатися підвищення фінансування міністерства, оскільки, за його словами, МЗС у порівнняні з іншими міністерствами "недооцінене".

Верховна Рада призначила Дмитра Кулебу, який був віцепрем’єром в уряді Гончарука, новим міністром закордонних справ України 4 березня.

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