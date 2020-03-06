ФСБшники у Криму заявили про затримання українця

У прикордонному управлінні ФСБ Росії по Криму заявили про затримання громадян України і Росії, які нібито перебувають у російському федеральному розшуку.

Джерело: російські ЗМІ з посиланням на заяву прикордонного управління ФСБ Росії по Криму, пише "Крим.Реалії"

Деталі: Згідно з повідомленням, затриманий - громадянин України 1983 року народження, який прямував з Києва до Феодосії.

Дослівно: "Під час перевірки документів прикордонникам стало відомо, що його особою зацікавилися російські органи внутрішніх справ Керчі. Згідно з інформацією, раніше 36-річний громадянин України вчинив крадіжку в одному з місцевих магазинів і до моменту чергового відвідування Криму був оголошений у розшук".

За фактом розкрадання російські слідчі порушили кримінальну справу за статтею 158 КК Росії - крадіжка".

Деталі: Другий затриманий - громадянин РФ 1993 року народження, прямував з Чернігова до Керчі. Щодо нього кримськими правоохоронними органами порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 228 КК РФ - незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах.

Повідомляється, що обох затриманих передано співробітникам МВС для здійснення подальших процесуальних дій.