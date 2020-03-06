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Богдан уже пропонує "карантин" на Печерських пагорбах

П'ятниця, 6 березня 2020, 12:24
Богдан уже пропонує карантин на Печерських пагорбах

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан покепкував, що після інформації про контакти українського депутата Олега Волошина зі французьким колегою Жаном-Люком Рейтцером, в якого виявили коронавірус, варто оголосити карантин в усьому урядовому кварталі.

Джерело: Facebook-пост Андрія Богдана

Пряма мова Богдана: "Народний депутат України контактував з хворим на короновірус а потім приймав участь у засіданнях Верховної Ради. А на засіданнях Верховної Ради були старий і новий уряд, президент і купа інших чиновників.

Потрібно негайно вводити карантин на Печерських пагорбах))))".

Деталі: Колишній керівник Офісу президента коментував інформацію "Європейської правди" про те, що депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин 27 лютого зустрічався у Франції з депутатом французької партії "Республіканці" Жаном-Люком Рейтцером, якого 5 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус – і аналіз підтвердив захворювання.  

Нагадаємо, 4 березня у Верховній Раді України відбулося позачергове засідання за участю президента, на якому оновили Кабінет міністрів, 5 березня нардепи висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, 6 березня члени нового Кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмигалем прийшли до парламенту на годину запитань до уряду.

Передісторія:

  • 10 лютого Андрій Богдан мав неприємну розмову з президентом Володимиром Зеленським, після чого написав заяву про відставку з посади керівника Офісу президента.
  • 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив головою Офісу президента Андрія Єрмака.
  • Після звільнення Андрій Богдан подався на відпочинок і постив фото нібито з Сейшельських островів.
  • 2 березня Богдан повідомив, що повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до приєднання до команди Зеленського.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БогданВерховна РадаCovid-2019коронавірусепідемія
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