Богдан уже пропонує "карантин" на Печерських пагорбах

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан покепкував, що після інформації про контакти українського депутата Олега Волошина зі французьким колегою Жаном-Люком Рейтцером, в якого виявили коронавірус, варто оголосити карантин в усьому урядовому кварталі.

Джерело: Facebook-пост Андрія Богдана

Пряма мова Богдана: "Народний депутат України контактував з хворим на короновірус а потім приймав участь у засіданнях Верховної Ради. А на засіданнях Верховної Ради були старий і новий уряд, президент і купа інших чиновників.

Потрібно негайно вводити карантин на Печерських пагорбах))))".

Деталі: Колишній керівник Офісу президента коментував інформацію "Європейської правди" про те, що депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин 27 лютого зустрічався у Франції з депутатом французької партії "Республіканці" Жаном-Люком Рейтцером, якого 5 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус – і аналіз підтвердив захворювання.

Нагадаємо, 4 березня у Верховній Раді України відбулося позачергове засідання за участю президента, на якому оновили Кабінет міністрів, 5 березня нардепи висловили недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, 6 березня члени нового Кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмигалем прийшли до парламенту на годину запитань до уряду.