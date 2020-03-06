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Рада візьметься за нового генпрокурора не раніше, ніж за тиждень – "слуга народу"

П'ятниця, 6 березня 2020, 12:33
Рада візьметься за нового генпрокурора не раніше, ніж за тиждень – слуга народу

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому буде розглянуто питання призначення нового генерального прокурора, може відбутися не раніше, ніж за тиждень.

Джерело: нардеп "Слуги народу", заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наступний тиждень у нас – робота з комітетами. Позачергове, якщо і буде за призначенням, то тільки за тиждень".

Деталі: Згідно з календарним планом роботи Ради, 10-13 березня депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях, 17-20 березня в режимі пленарного засідання.

Додатково: За даними УП, Іонушас є одним мз претендентів на посаду гепрокурора.

Що передувало: Верховна Рада на позачерговому засіданні 5 березня висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади.

Знати більше: Як Коломойський, Медведчук і Портнов руками "слуг" влаштували розправу над Рябошапкою

Теми: Офіс генпрокурораВерховна Рада
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