Рада візьметься за нового генпрокурора не раніше, ніж за тиждень – "слуга народу"

1165 переглядів
П'ятниця, 6 березня 2020, 13:33

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому буде розглянуто питання призначення нового генерального прокурора, може відбутися не раніше, ніж за тиждень.

Джерело: нардеп "Слуги народу", заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наступний тиждень у нас – робота з комітетами. Позачергове, якщо і буде за призначенням, то тільки за тиждень".

Деталі: Згідно з календарним планом роботи Ради, 10-13 березня депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях, 17-20 березня в режимі пленарного засідання.

Додатково: За даними УП, Іонушас є одним мз претендентів на посаду гепрокурора.

Що передувало: Верховна Рада на позачерговому засіданні 5 березня висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади.

Знати більше: Як Коломойський, Медведчук і Портнов руками "слуг" влаштували розправу над Рябошапкою

Теми: Офіс генпрокурора Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Справи Майдану: двох керівників силових відомств заочно "взяли під варту" 6 березня 2020, 11:57
Перший заступник Рябошапки подав у відставку 6 березня 2020, 09:28
Іонушас про призначення генпрокурором: Ініціатива має бути з боку Зеленського 5 березня 2020, 21:46
Усі новини
Головні новини
Депутат ОПЗЖ зустрічався у Франції з парламентарем, який захворів на коронавірус
Представництво Зеленського в АРК: Жодної води до Криму до повної деокупації
Двох українських шахістів знайшли мертвими з пакетами на головах у Москві – росЗМІ
Окупанти відреагували на слова Шмигаля про постачання води
Усі новини
holiday

8 березня: що за вихідний, кліше та стереотипи, які "прикипіли" до свята

соціум

Опіка ангела. Як в Україні працюють з батьками, які поховали немовлят

соціум

Як подарувати дідусям та бабусям можливість читати більше