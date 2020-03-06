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Київ посилює заходи безпеки проти коронавірусу

П'ятниця, 6 березня 2020, 12:50
Київ посилює заходи безпеки проти коронавірусу

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА запровадила додаткові заходи для запобігання поширенню коронавірусу.

Джерело: Офіційний сайт Київської міськради

Деталі: У повідомленні вказується, в медичних закладах буде забезпечено окремий прийом пацієнтів із ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій, пневмонії, а також відбір біологічного матеріалу від хворих із респіраторною симптоматикою для проведення лабораторних досліджень.

Комісія розпорядилася забезпечити медичні заклади запасом противірусних препаратів, у тому числі, рекомендованих для лікування нової коронавірусної інфекції (COVID-19), дезінфекційними засобами та засобами індивідуального захисту.

Водночас мають посилити поточні дезінфекційні заходи на зупинках громадського транспорту, у приміщеннях станцій метрополітену, рухомому складі, вагонах поїздів, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену.

Режим дезінфекції мають посилити на вокзалах, в закладах торгівлі, закладах культури та торговельно-розважальних закладах, кінотеатрах тощо.

У навчальних закладах Києва і гуртожитках мають обмежити проведення культурно-масових заходів.

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Передісторія:

У п'ятницю Міністерство охорони здоров’я повідомило, що в Україні 9 осіб перевіряють на коронавірус.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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