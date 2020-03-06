В одеському соборі відлучений священик влаштував бійку

В кафедральному соборі Різдва Христового в Одесі відлучений від церкви священик разом зі своєю дружиною влаштував бійку.

Джерело: одеське видання "Думская"

Деталі: Видання вказує, що конфлікт навколо собору Різдва Христового триває вже рік, з лютого 2019. Він почався після того, як настоятель собору Віталій Сеник і його прибічники, які підтримують екс-патріарха Філарета, повстали проти одеського єпископа ПЦУ Павла і спробували взяти під контроль цей храм.

В результаті архієрей заборонив Сенику в служінні "до повного покаяння і виправлення".

Віряни, що підтримують Сеника, звинуватили Павла в "узурпації канонічної влади і зловживанні службовим становищем".

Сама бійка сталася 3 березня.

Одеська єпархія ПЦУ заявила, що між ними і Сеником вже кілька місяців існує домовленість, що громада ПЦУ проводить свої служби о 8:30 і о 16:00, а прихильники Сеника – в інший час. За їх версією, 3 березня Сеник угоду порушив.

Пряма мова представника ПЦУ: "Коли ми прийшли на вечірню службу, приблизно о 16:00, то побачили, що Сеник, переодягнений в рясу, щось читає. Йому зробили зауваження, зав'язалася словесна перепалка, яку знімала одна з парафіянок, що не сподобалося дружині Сеника.

Вона вдарила цю жінку, а та її відштовхнула, і Сеник кинув цю жінку на підлогу і давай її бити ногами. За неї заступився колишній староста храму, і Сеник кілька разів ударив його по обличчю, після чого почалася штовханина. Ми викликали поліцію і написали заяви".