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У Києві закриють на ремонт один із мостів

П'ятниця, 6 березня 2020, 15:03
У Києві закриють на ремонт один із мостів

10-12 березня прохід і проїзд велосипедистів Парковим пішохідним мостом тимчасово перекриють через ремонтні роботи.

Джерело: пресслужба Київської міської адміністрації

Дослівно: "Із 8:00 10 березня до 23:00 12 березня прохід і проїзд велосипедистів Парковим пішохідним мостом тимчасово перекриють".

Деталі: У цей час фахівці КП "Київавтошляхміст" ремонтуватимуть елементи противаги біля опори N 3.

Зазначається, що ремонт проводитимуть у будні, тому що на вихідних цим мостом користуються багато людей.

  

Теми: Київ
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