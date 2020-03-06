В українки, що повернулася на Закарпаття з Італії, підозрюють коронавірус
На Закарпатті до обласної інфекційної лікарні доставили жінку з ознаками захворювання на грип, для виключення захворювання на коронавірус аналізи відправлено до Києва.
Джерело: Закарпатська облдержадміністрація
Деталі: 2 березня жінка повернулася з Італії, де перебувала у туристичному турі. До лікарні з високою температурою її доправили 5 березня.
Дослівно: "Зателефонувала до "швидкої", описала свій стан. Медики приїхали у спецкостюмах і відвезли пацієнтку до обласної інфекційної лікарні. Там їй провели вірусологічні аналізи, грипу не виявили".
"Щоб вилучити підозру на захворювання коронавірусом, для подальшого аналізу, біоматеріал жінки відправили до Києва".
Деталі: За повідомленням ОДА, наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури немає. Особи, що контактували з жінкою, перебувають на домашній обсервації під контролем епідеміологів.
Що передувало:
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області.
- Станом на 4 березня, за словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, в Україні на дослідженні було 6 підозр на коронавірусну інфекцію, усі ці люди були ізольовані.
- 5 березня у Чернівецькій області ще двох громадян України госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус.