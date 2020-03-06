В українки, що повернулася на Закарпаття з Італії, підозрюють коронавірус

На Закарпатті до обласної інфекційної лікарні доставили жінку з ознаками захворювання на грип, для виключення захворювання на коронавірус аналізи відправлено до Києва.

Джерело: Закарпатська облдержадміністрація

Деталі: 2 березня жінка повернулася з Італії, де перебувала у туристичному турі. До лікарні з високою температурою її доправили 5 березня.

Дослівно: "Зателефонувала до "швидкої", описала свій стан. Медики приїхали у спецкостюмах і відвезли пацієнтку до обласної інфекційної лікарні. Там їй провели вірусологічні аналізи, грипу не виявили".

"Щоб вилучити підозру на захворювання коронавірусом, для подальшого аналізу, біоматеріал жінки відправили до Києва".

Деталі: За повідомленням ОДА, наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури немає. Особи, що контактували з жінкою, перебувають на домашній обсервації під контролем епідеміологів.

Що передувало: