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В українки, що повернулася на Закарпаття з Італії, підозрюють коронавірус

П'ятниця, 6 березня 2020, 15:21
В українки, що повернулася на Закарпаття з Італії, підозрюють коронавірус

На Закарпатті до обласної інфекційної лікарні доставили жінку з ознаками захворювання на грип, для виключення захворювання на коронавірус аналізи відправлено до Києва.  

Джерело: Закарпатська облдержадміністрація

Деталі: 2 березня жінка повернулася з Італії,  де перебувала у туристичному турі. До лікарні з високою температурою її доправили  5 березня. 

Дослівно: "Зателефонувала до "швидкої", описала свій стан. Медики приїхали у спецкостюмах і відвезли пацієнтку до обласної інфекційної лікарні. Там їй провели вірусологічні аналізи, грипу не виявили".

"Щоб вилучити підозру на захворювання коронавірусом, для подальшого аналізу, біоматеріал жінки відправили до Києва".

Деталі: За повідомленням ОДА, наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури немає. Особи, що контактували з жінкою, перебувають на домашній обсервації під контролем епідеміологів.

Що передувало:

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. 
  • Станом на 4 березня, за словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, в Україні на дослідженні було 6 підозр на коронавірусну інфекцію, усі ці люди були ізольовані.
  • 5 березня у Чернівецькій області ще двох громадян України госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус.

Українська правда

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Теми: коронавірусЗакарпаттяІталіяздоров'я
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