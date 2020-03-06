В ДБР заперечують: Суд не зобов'язував закривати справу щодо Порошенка

Суд зобов’язав ДБР не закривати кримінальне провадження щодо п’ятого президента України Петра Порошенка, а повторно розглянути клопотання його адвоката.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Захисники п’ятого Президента України продемонстрували спільноті ухвалу суду і повідомили про успішне закриття справи щодо їхнього клієнта. Однак адвокати зманіпулювали інформацією.

Ухвалою Шевченківського районного суду зобов’язано слідчого Державного бюро розслідувань не закривати кримінальне провадження, а повторно розглянути клопотання адвоката Петра Порошенка".

Деталі: В ДБР повідомляють, що суд не встановив, що розслідування щодо Порошенка є незаконним і не виявив підстав для закриття провадження. Судом скасовано лише постанову слідчого ДБР, винесену за результатами розгляду клопотання адвоката.

Наслідком виконання ухвали Шевченківського районного суду може бути нова постанова слідчого центрального апарату Державного бюро розслідувань із додатковими посиланнями на обставини кримінального провадження.

У Бюро заявили, що на хід розслідування провадження зазначена ухвала не впливає.

Що було раніше: 6 березня Порошенко прийшов до Державного бюро розслідувань з вимагою порушити кримінальне провадження відносно нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Він заявив, що напередодні суд зобов’язав ДБР розглянути і закрити кримінальну справу щодо нього, яка була розпочата за заявою Дубінського про нібито несплату податків п’ятим президентом.

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