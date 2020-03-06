Шмигаль не звільнятиме керівництво митниці до завершення аудиту
Прем’єр Денис Шмигаль зазначив, що не збирається змінювати керівництво таможні, доки не дізнається причину невиконання бюджету.
Джерело: Шмигаль в ефірі "Свободи слова"
Пряма мова Шмигаля: "Ми зараз працюємо над тим, щоб проаналізувати детально, по-перше, причини невиконання бюджету (на митниці – ред.) за перші два місяці, по-друге, ми шукаємо джерела та напрямки, за якими ми у першому кварталі виконаємо бюджет – це першочергова задача".
Деталі: прем’єр зазначив, що його команда щодня, в тому числі й на вихідних, працюватиме з фінансовим блоком, з керівниками митниці, податкової, казначейства.
Коли перевірять усю інформацію та проведуть аудит – нададуть інформацію українцям.
Наразі Шмигаль не має ґрунтовних підстав проводити кадрові зміни на митниці.
Нагадуємо:
- Кожного робочого дня з початку 2020-го року Державна митна служба перераховує до бюджету близько 1 мільярда гривень.
- За 2019 рік Державна митна служба зібрала в державний бюджет 14,6 мільярдів доларів - це на 1 мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.
- У лютому експрем’єр Олексій Гончарук заявляв, що надходження від Державної митної служби, як очікується, будуть недовиконані.