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Шмигаль не звільнятиме керівництво митниці до завершення аудиту

П'ятниця, 6 березня 2020, 21:00
Шмигаль не звільнятиме керівництво митниці до завершення аудиту

Прем’єр Денис Шмигаль зазначив, що не збирається змінювати керівництво таможні, доки не дізнається причину невиконання бюджету.

Джерело: Шмигаль в ефірі "Свободи слова"

Пряма мова Шмигаля: "Ми зараз працюємо над тим, щоб проаналізувати детально, по-перше, причини невиконання бюджету (на митниці – ред.) за перші два місяці, по-друге, ми шукаємо джерела та напрямки, за якими ми у першому кварталі виконаємо бюджет – це першочергова задача".

Деталі: прем’єр зазначив, що його команда щодня, в тому числі й на вихідних, працюватиме з фінансовим блоком, з керівниками митниці, податкової, казначейства.

Коли перевірять усю інформацію та проведуть аудит – нададуть інформацію українцям.

Наразі Шмигаль не має ґрунтовних підстав проводити кадрові зміни на митниці.

Нагадуємо:

Українська правда

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Теми: митницяШмигаль бюджет
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