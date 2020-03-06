Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Офіс генпрокурора відкрив справу проти Дубінського – адвокат Порошенка

П'ятниця, 6 березня 2020, 21:44
Офіс генпрокурора відкрив справу проти Дубінського – адвокат Порошенка

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського за фактом наклепу щодо п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Джерело: адвокат Ігор Головань в Facebook

Пряма мова Голованя: "Проти Дубинського відкрили справу. Офіс генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубинського на адресу Порошенка".

Деталі: Під повідомленням адвокат прикріпив виписку з Єдиного реєстру досудових рішень. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.

 

Знати більше: Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка

Що було раніше: 6 березня Порошенко приходив у ДБР і вимагав порушити справу проти Дубінського.

Передісторія:

  • 21 лютого Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.
  • Захист назвав рішення політичними і оскаржив їх у 5-ти інстанціях.
  • Виконувачка обов'язків голови ДБР Ірина Венедіктова пояснювала, що Порошенко 30 разів не прийшов на допит, у зв'язку з чим бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.
  • Вранці 28 лютого Порошенко приходив до Державного бюро розслідувань на допит самостійно.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоДубінськийОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
Усі новини...
Реклама: