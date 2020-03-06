Офіс генпрокурора відкрив справу проти Дубінського – адвокат Порошенка

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського за фактом наклепу щодо п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Джерело: адвокат Ігор Головань в Facebook

Пряма мова Голованя: "Проти Дубинського відкрили справу. Офіс генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубинського на адресу Порошенка".

Деталі: Під повідомленням адвокат прикріпив виписку з Єдиного реєстру досудових рішень. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.

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Що було раніше: 6 березня Порошенко приходив у ДБР і вимагав порушити справу проти Дубінського.

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