Офіс генпрокурора відкрив справу проти Дубінського – адвокат Порошенка
Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського за фактом наклепу щодо п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
Джерело: адвокат Ігор Головань в Facebook
Пряма мова Голованя: "Проти Дубинського відкрили справу. Офіс генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубинського на адресу Порошенка".
Деталі: Під повідомленням адвокат прикріпив виписку з Єдиного реєстру досудових рішень. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.
Знати більше: Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка
Що було раніше: 6 березня Порошенко приходив у ДБР і вимагав порушити справу проти Дубінського.
Передісторія:
- 21 лютого Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.
- Захист назвав рішення політичними і оскаржив їх у 5-ти інстанціях.
- Виконувачка обов'язків голови ДБР Ірина Венедіктова пояснювала, що Порошенко 30 разів не прийшов на допит, у зв'язку з чим бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.
- Вранці 28 лютого Порошенко приходив до Державного бюро розслідувань на допит самостійно.