Офіс генпрокурора відкрив справу проти Дубінського – адвокат Порошенка

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П'ятниця, 6 березня 2020, 22:44

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського за фактом наклепу щодо п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Джерело: адвокат Ігор Головань в Facebook

Пряма мова Голованя: "Проти Дубинського відкрили справу. Офіс генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубинського на адресу Порошенка".

Деталі: Під повідомленням адвокат прикріпив виписку з Єдиного реєстру досудових рішень. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.

 

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Що було раніше: 6 березня Порошенко приходив у ДБР і вимагав порушити справу проти Дубінського.

Передісторія:

  • 21 лютого Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.
  • Захист назвав рішення політичними і оскаржив їх у 5-ти інстанціях.
  • Виконувачка обов'язків голови ДБР Ірина Венедіктова пояснювала, що Порошенко 30 разів не прийшов на допит, у зв'язку з чим бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.
  • Вранці 28 лютого Порошенко приходив до Державного бюро розслідувань на допит самостійно.

Українська правда
Теми: Порошенко Дубінський Офіс генпрокурора


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