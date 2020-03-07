"Ісламська держава" взяла відповідальність за напад, де загинули 32 людини
Субота, 7 березня 2020, 00:43
Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад в столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 32 людини і 58 були поранені.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Екстремісти напали на людей, які прийшли до меморіалу вбитого бойовиками лідера народу хазареїв Абдул-Алі Мазарі. Серед присутніх на церемонії представників афганського керівництва був голова виконавчої влади Абдулла Абдулла. Йому вдалося залишитися неушкодженим
Раніше таліби негайно заявили про свою непричетність до нападу.
Напомним:
- США підписали історичну угоду з афганським угрупованням "Талібан", яка може прокласти шлях до повного виведення іноземних військ з Афганістану протягом наступних 14 місяців і стати кроком до припинення 18-річної війни.