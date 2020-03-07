"Ісламська держава" взяла відповідальність за напад, де загинули 32 людини

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад в столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 32 людини і 58 були поранені.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Екстремісти напали на людей, які прийшли до меморіалу вбитого бойовиками лідера народу хазареїв Абдул-Алі Мазарі. Серед присутніх на церемонії представників афганського керівництва був голова виконавчої влади Абдулла Абдулла. Йому вдалося залишитися неушкодженим

Раніше таліби негайно заявили про свою непричетність до нападу.

Напомним: