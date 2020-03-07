Головні новини п'ятниці і ночі: вода в Крим, ОПЗЖ та коронавірус

Шмигаль про воду в Крим: треба подавати, бо там живуть українці, депутат ОПЗЖ зустрічався у Франції з парламентарем, який захворів на коронавірус — актуальні новини 6 березня.

Про воду в Крим

Новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу" заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці, а Крим — це Україна.

Після етеру він написав у Facebook, що уряд не може подавати воду на півострів до його деокупаціі та повернення до складу України.

На засіданні Ради Шмигаль заявив, що про відновлення промислового постачання води не йдеться, але держава мусить допомогти своїм громадянам.

У представництві президента України в АР Крим заявляють, що відновлення водопостачання до окупованого Криму з боку України можливе лише за умови повної деокупації півострова.

Влада окупантів не радить кримчанам в розрахунку економічних і стратегічних перспектив півострова покладатися на поставку води з України.

Про Волошина

Депутат ОПЗЖ Олег Волошин наприкінці лютого зустрічався із французьким депутатом Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

"Ніхто мене не ізолював": Волошин заявив, що за результатами експрес-тестів по всіх вірусах він "абсолютно здоровий" і перебуватиме певний час вдома.

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