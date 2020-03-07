Прем’єр Греції: міграційна угода ЄС-Туреччина померла через дії Анкари

1059 переглядів
Субота, 7 березня 2020, 12:11

Прем’єр Греції Киріакос Міцотакіс заявив, що знакова угода, підписана між Туреччиною і Європейським Союзом в 2016 році для обмеження нелегальної міграції, провалилася через тактику Анкари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

" Прямо зараз, будемо чесні, угода мертва. І вона мертва тому що Туреччина вирішила повністю порушити угоду через те, що сталося в Сирії" – сказав прем’єр Греції.

Міцотакіс нагадав про свідому спробу Туреччини використовувати мігрантів і біженців в якості геополітичних пішаків для просування власних інтересів, заявивши, що люди, які перетинають кордон Греції, не є вихідцями з Сирії, але вже давно живуть в Туреччині і отримують допомогу від турецької влади.

"Вони (турки) систематично допомагають, як на суші, так і на морі, людям в їх спробах проникнути в Грецію. Європу не можна шантажувати цією проблемою з боку Туреччини" – заявив він.

Міцотакіс закликав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана "перестати бути підбурювачем фейкових новин".

"Ми не ті, хто загострює цей конфлікт, але у нас є повне право... захистити наші суверенні кордони" - наголосив прем’єр Греції.

Теми: Греція Туреччина міграція ЄС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
З Туреччини у бік грецьких прикордонних сил застосували сльозогінний газ 6 березня 2020, 10:09
Екснардепа Мельничука звільнили з-під варти у Греції 3 березня 2020, 16:04
Інтерпол перегляне розшук і затримання Мельничука – Аваков 2 березня 2020, 15:26
Усі новини
Головні новини
США планують надати Україні військову допомогу на $125 млн – ЗМІ
На лайнері Grand Princess, де виявили коронавірус, 49 українців
Ракета компанії SpaceX стартує до МКС
Шмигаль: Поставки води у Крим лише після деокупації
Усі новини
подкаст

Як часто у зайвих кілограмах винні наші гормони? Пояснює ендокринолог

поради

Як підтримувати дружбу на відстані

соціум

Як подарувати дідусям та бабусям можливість читати більше