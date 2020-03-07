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Прем’єр Греції: міграційна угода ЄС-Туреччина померла через дії Анкари

Субота, 7 березня 2020, 11:11
Прем’єр Греції: міграційна угода ЄС-Туреччина померла через дії Анкари

Прем’єр Греції Киріакос Міцотакіс заявив, що знакова угода, підписана між Туреччиною і Європейським Союзом в 2016 році для обмеження нелегальної міграції, провалилася через тактику Анкари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

" Прямо зараз, будемо чесні, угода мертва. І вона мертва тому що Туреччина вирішила повністю порушити угоду через те, що сталося в Сирії" – сказав прем’єр Греції.

Міцотакіс нагадав про свідому спробу Туреччини використовувати мігрантів і біженців в якості геополітичних пішаків для просування власних інтересів, заявивши, що люди, які перетинають кордон Греції, не є вихідцями з Сирії, але вже давно живуть в Туреччині і отримують допомогу від турецької влади.

"Вони (турки) систематично допомагають, як на суші, так і на морі, людям в їх спробах проникнути в Грецію. Європу не можна шантажувати цією проблемою з боку Туреччини" – заявив він.

Міцотакіс закликав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана "перестати бути підбурювачем фейкових новин".

"Ми не ті, хто загострює цей конфлікт, але у нас є повне право... захистити наші суверенні кордони" - наголосив прем’єр Греції.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГреціяТуреччинаміграціяЄС
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