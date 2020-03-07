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Стало відоме ім'я загиблого у п'ятницю від підриву БМП бійця

Субота, 7 березня 2020, 12:22
Дмитро Фірсов
93 бригада Холодний Яр у Facebook

Внаслідок підриву БМП на вибуховому пристрої у п'ятницю загинув боєць 93-ї бригади Холодний Яр Дмитро Фірсов.

Джерело: 93 бригада Холодний Яр у Facebook

Дослівно: "Під час виконання бойового завдання віддав своє життя командир взводу механізованого батальйону лейтенант Дмитро Борисович Фірсов із позивним "Фірс". Він загинув від мінно-вибухової травми, не сумісної з життям. 5 січня йому виповнилося 40 років".

Деталі: У бригаді повідомили, що до війни "Фірс" разом із сім’єю жив у Донецьку. Від початку окупації Донбасу російськими терористами взяв до рук зброю й пішов обороняти рідну землю. Спочатку був добровольцем у батальйоні "Донбас", а за кілька місяців перейшов у 93 бригаду.

Під час боїв у Невельскому на Донеччині влітку 2015 року він уже підривався у БМП на протитанковій міні, був контужений. Восени на тому ж напрямку під час розвідувального виходу він знову підірвався – тоді ушкодив ногу і око.

Дмитро Фірсов
Дмитро Фірсов
93 бригада Холодний Яр у Facebook

У загиблого залишилася дружина Тамара і син Георгій.

Ховатимуть Фірсова у понеділок, 9 березня, у Вінниці, де нині живе його сім’я. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 у Будинку офіцерів.

Що передувало: 6 березня поблизу населеного пункту Кримське на Донбасі бойова машина піхоти підірвалася на вибуховому пристрої, один український військовий загинув, троє поранені.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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