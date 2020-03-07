В Одесі поліцейських підозрюють у викраденні жінки й вимаганні грошей

В Одесі розпочали розслідування за заявою одеситки щодо позбавлення її волі, до якого можуть бути причетні поліцейські.

Джерело: поліція Одеської області, "Думська"

Дослівно поліція: "30-річна одеситка повідомила, що троє невідомих чоловіків протягом години утримували її в машині, вимагаючи гроші.

В ході розслідування встановлено, що до злочину можуть бути причетні поліцейські одного з територіальних відділів поліції м. Одеса".

Деталі: Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Для перевірки вказаних відомостей призначено службове розслідування, на період проведення якого поліцейських відсторонено від виконання службових обов‘язків. Про подію проінформовано Управління внутрішньої безпеки в Одеській області та ДБР.

Як повідомляє одеське видання "Думська" із посиланням на джерело в прокуратурі області, 5 березня капітан поліції Костянтин П., старший лейтенант Олексій Г. і лейтенант Олег М. викрали 30-річну одеситку Христину П. і годину возили по місту, вимагаючи велику суму валюти.

Дослівно: "Викрадення сталося пізно ввечері буквально в двох кроках від місця роботи поліцейських – на вулиці Філатова, 70/1. Вони схопили дівчину прямо на вулиці, запхали її в "Тойоту Камрі", що належить одному з них, заклеїли рот скотчем і скували руки наручниками. Вони розповіли одеситці, що вона нібито торгує наркотиками і тому повинна заплатити їм 10 тисяч доларів, щоб не сісти до в'язниці.

Христина, однак, виявилася міцним горішком і навідріз відмовилася навіть обговорювати з перевертнями в погонах цю тему. Нічого не добившись від викраденої, через годину "спілкування" копи викинули її з машини і поїхали".