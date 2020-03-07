Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нові сутички на кордоні Греції і Туреччини: в хід пішов сльозогінний газ

Субота, 7 березня 2020, 14:45
Нові сутички на кордоні Греції і Туреччини: в хід пішов сльозогінний газ

Сутички між грецькою поліцією і мігрантами, що скупчилися на греко-турецькому прикордонному переході Кастаньєс, спалахнули в суботу вранці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відтіснити мігрантів.

Турецька поліція в свою чергу розпилила сльозогінний газ на грецьку поліцію, але, вперше, також націлилася на мігрантів, очевидно, прагнучи відтіснити їх від своєї частини кордону.

У неофіційних листівках, які роздають на кордоні, грецький уряд звинувачує Туреччину в нападі на грецькі війська зі сльозогінним газом. "Напади зі сльозогінним газом на грецькі сили на прикордонному переході Кастаньєс і навколо нього", - йдеться в повідомленні.

Роздатковий матеріал супроводжувався фотографіями та відеозаписом.

Хоча Греція досі не оприлюднила дані про кількість мігрантів, яким не дозволили перетнути кордон і заарештували, потік людей помітно скоротився.

Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.

Теми: ГреціяТуреччинаміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Греція
У центрі Афін вибухнула саморобна бомба
Грецькі консерватори, що прийшли до влади, хочуть легалізувати одностатеві шлюби
Лідери Греції й Туреччини зустрінуться на полях саміту НАТО у Вільнюсі
Останні новини
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
Усі новини...
Реклама: