Нові сутички на кордоні Греції і Туреччини: в хід пішов сльозогінний газ

Сутички між грецькою поліцією і мігрантами, що скупчилися на греко-турецькому прикордонному переході Кастаньєс, спалахнули в суботу вранці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відтіснити мігрантів.

Турецька поліція в свою чергу розпилила сльозогінний газ на грецьку поліцію, але, вперше, також націлилася на мігрантів, очевидно, прагнучи відтіснити їх від своєї частини кордону.

У неофіційних листівках, які роздають на кордоні, грецький уряд звинувачує Туреччину в нападі на грецькі війська зі сльозогінним газом. "Напади зі сльозогінним газом на грецькі сили на прикордонному переході Кастаньєс і навколо нього", - йдеться в повідомленні.

Роздатковий матеріал супроводжувався фотографіями та відеозаписом.

Хоча Греція досі не оприлюднила дані про кількість мігрантів, яким не дозволили перетнути кордон і заарештували, потік людей помітно скоротився.

Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.