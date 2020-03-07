Нові сутички на кордоні Греції і Туреччини: в хід пішов сльозогінний газ

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Субота, 7 березня 2020, 15:45

Сутички між грецькою поліцією і мігрантами, що скупчилися на греко-турецькому прикордонному переході Кастаньєс, спалахнули в суботу вранці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відтіснити мігрантів.

Турецька поліція в свою чергу розпилила сльозогінний газ на грецьку поліцію, але, вперше, також націлилася на мігрантів, очевидно, прагнучи відтіснити їх від своєї частини кордону.

У неофіційних листівках, які роздають на кордоні, грецький уряд звинувачує Туреччину в нападі на грецькі війська зі сльозогінним газом. "Напади зі сльозогінним газом на грецькі сили на прикордонному переході Кастаньєс і навколо нього", - йдеться в повідомленні.

Роздатковий матеріал супроводжувався фотографіями та відеозаписом.

Хоча Греція досі не оприлюднила дані про кількість мігрантів, яким не дозволили перетнути кордон і заарештували, потік людей помітно скоротився.

Раніше стало відомо, що Туреччина запобігатиме спробам мігрантів дістатися до Греції морем.

Теми: Греція Туреччина міграція


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