Зеленський про Росію: Всі тоталітарні режими закінчують однаково

Президент Володимир Зеленський відзначає, що в Росії з'явиться новий президент, бо "всі тоталітарні режими закінчують однаково".

Джерело: інтерв'ю Зеленського The Guardian, опубліковане в суботу

Пряма мова: "Звичайно, там (в РФ - ред.) з'явиться новий президент. Звичайно, це відбудеться. Який це буде президент, я не знаю... Але ми бачимо, що всі тоталітарні режими закінчують однаково".

Деталі: На зауваження, що Путін ніколи не поступиться владою людині на зразок Зеленського і питання, чи передрікає він криваву революцію в Росії, президент сказав: "Я не хочу, щоб люди гинули де завгодно. Але ми повинні розуміти, що якщо ви продовжите затягувати пружину, в якийсь момент вона зламається".

Зеленський також вважає, що ера політичного аутсайдера тільки починається, і його модель кампанії може досягти успіху в іншій країні.

Пряма мова: "Я впевнений, що це можливо, особливо коли люди втомилися, коли вони бігають, як білки в колесі, і є ці давні політики з великими фінансовими ресурсами. У цих місцях, де люди шукають ковток свіжого повітря, це має спрацювати".