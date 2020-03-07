Папа Римський через коронавірус проведе недільну службу в режимі онлайн-трансляції

В якості запобіжного заходу з огляду на епідемію коронавірусу традиційна недільна служба за участі Папи Римського буде проведена у режимі онлайн-трансляції.

Відповідне повідомлення розповсюдив Святий Престол у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

"Молитва Angelus в неділю 8 березня буде проходити з бібліотеки Апостольського палацу, а не на площі, з вікна. Молитва буде транслюватися в прямому ефірі на Vatican News і на екранах на площі Святого Петра" - йдеться у повідомленні.

Загальна аудієнція за участі Папи Римського в середу, 11 березня, пройде в такому ж форматі.

У заяві пояснюється, що ці рішення були прийняті на прохання італійської влади і "необхідні для того, щоб уникнути ризику поширення COVID-19 через скупчення людей біля пунктів контролю безпеки для доступу на площу.

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