Гончарук підсумував свої півроку на посаді і сказав, що робитиме далі
Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за півроку роботи його команда заклала "фундамент реформ та змін, але багато чого просто не встигла".
Джерело: відеозвернення Гончарука, оприлюднене у його Telegram-каналі
Пряма мова: "Ми не підлаштовувались під олігархів, рейтинги, не йшли на компроміси з совістю ... Я вдячний нашій команді — кожному, із ким мав честь працювати останні півроку. Тепер ми рухаємося далі — щоб втілити все задумане, але поки - не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави. Інше просто неможливо".
"Нове покоління є. Саме від нас, нашої команди залежить успішне майбутнє нашої держави".
Що передувало:
4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
Нагадаємо,
- 7 березня журналіст LIGA.net помітив експрем'єра у літаку, що вилітав з Києва до Португалії. Гончарук повідомив, що вирішив відпочити і летить у відпустку.
- На борту літака разом з Гончаруком помітили ексмера Ірпеня Володимира Карплюка.