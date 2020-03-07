Гончарук підсумував свої півроку на посаді і сказав, що робитиме далі

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за півроку роботи його команда заклала "фундамент реформ та змін, але багато чого просто не встигла".

Джерело: відеозвернення Гончарука, оприлюднене у його Telegram-каналі

Пряма мова: "Ми не підлаштовувались під олігархів, рейтинги, не йшли на компроміси з совістю ... Я вдячний нашій команді — кожному, із ким мав честь працювати останні півроку. Тепер ми рухаємося далі — щоб втілити все задумане, але поки - не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави. Інше просто неможливо".

"Нове покоління є. Саме від нас, нашої команди залежить успішне майбутнє нашої держави".

Що передувало:

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

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