Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук підсумував свої півроку на посаді і сказав, що робитиме далі

Субота, 7 березня 2020, 22:00
Гончарук підсумував свої півроку на посаді і сказав, що робитиме далі

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за півроку роботи його команда заклала "фундамент реформ та змін, але багато чого просто не встигла".  

Джерело: відеозвернення Гончарука, оприлюднене у його Telegram-каналі 

Пряма мова: "Ми не підлаштовувались під олігархів, рейтинги, не йшли на компроміси з совістю ...  Я вдячний нашій команді — кожному, із ким мав честь працювати останні півроку. Тепер ми рухаємося далі — щоб втілити все задумане, але поки - не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави. Інше просто неможливо". 

"Нове покоління є. Саме від нас, нашої команди залежить успішне майбутнє нашої держави". 

Що передувало: 

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

Нагадаємо,

  • 7 березня журналіст LIGA.net помітив експрем'єра у літаку, що вилітав з Києва до Португалії. Гончарук повідомив, що вирішив відпочити і летить у відпустку
  • На борту літака разом з Гончаруком помітили ексмера Ірпеня Володимира Карплюка

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Гончарук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Гончарук
Українці вважають Гончарука і Шмигаля гіршими прем’єрами, ніж Януковича та Тимошенко
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук
Останні новини
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
Усі новини...
Реклама: