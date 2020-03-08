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МЗС Канади відреагував на початок суду у справі МН-17

Неділя, 8 березня 2020, 01:52
МЗС Канади відреагував на початок суду у справі МН-17

Канада вітає початок кримінального судового розгляду справи щодо катастрофи літака Малазійських авіаліній, який збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Джерело: міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Канада вітає початок кримінального судового розгляду щодо чотирьох підозрюваних у збитті 17 липня 2014 року літака Малазійських авіаліній рейсу МН17. Це - важлива віха у пошуку правди, справедливості та відповідальності для 298 жертв цього страхітливого вчинку, серед яких є і один канадець, а також для їх родичів та близьких".

Деталі: Від імені Канади він висловив "повну впевненість у незалежності та професіоналізмі міжнародного розслідування та голландської юридичної системи".

Міністр також відзначив роботу Об'єднаної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи літака "за її невтомну роботу у встановленні відповідальності за ці злочини".

Що було раніше: За оцінками юристів судовий процес у справі MH-17 триватиме 4-5 років.

Нагадаємо:

  • Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
  • Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
  • Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.
  • 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій.
  • Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17Донбас
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