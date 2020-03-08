МЗС Канади відреагував на початок суду у справі МН-17

Канада вітає початок кримінального судового розгляду справи щодо катастрофи літака Малазійських авіаліній, який збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Джерело: міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Канада вітає початок кримінального судового розгляду щодо чотирьох підозрюваних у збитті 17 липня 2014 року літака Малазійських авіаліній рейсу МН17. Це - важлива віха у пошуку правди, справедливості та відповідальності для 298 жертв цього страхітливого вчинку, серед яких є і один канадець, а також для їх родичів та близьких".

Деталі: Від імені Канади він висловив "повну впевненість у незалежності та професіоналізмі міжнародного розслідування та голландської юридичної системи".

Міністр також відзначив роботу Об'єднаної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи літака "за її невтомну роботу у встановленні відповідальності за ці злочини".

Що було раніше: За оцінками юристів судовий процес у справі MH-17 триватиме 4-5 років.

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