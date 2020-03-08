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У Болгарії виявили хворих на COVID-19

Неділя, 8 березня 2020, 03:43
У Болгарії виявили хворих на COVID-19

У Болгарії підтверджені два перші випадки коронавірусної інфекції.

Джерело: Болгарське телеграфне агентство

Деталі: Начальник національного оперативного штабу по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса при уряді Болгарії Венцислав Матафчийски повідомив, що в країні лабораторно підтвержили перші випадки захворювання на COVID-19.

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Нагадаємо:

  • Світом із кінця 2019 року шириться коронавірус, названий Covid 2019: ним заразилися наразі понад 105 тисяч людей.
  • Поза межами України заразилися цим вірусом уже 5 українців: дівчина в Італії та 4 члени екіпажу лайнера "Diamond Princess" (одна вже вилікувалася).
  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. На коронавірус в Україні досліджували ще  9 випадків, жоден не підтвердився.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусБолгарія
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