У Болгарії виявили хворих на COVID-19

У Болгарії підтверджені два перші випадки коронавірусної інфекції.

Джерело: Болгарське телеграфне агентство

Деталі: Начальник національного оперативного штабу по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса при уряді Болгарії Венцислав Матафчийски повідомив, що в країні лабораторно підтвержили перші випадки захворювання на COVID-19.

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