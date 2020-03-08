У Китаї обвалився готель, який використовували для карантину

У китайському місті Цюаньчжоу, провінції Фуцзянь обвалився готель. В ньому перебували розміщенні на карантин людей, що контактували з хворими на COVID-19.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: Під завалами опинилися близько 70 людей.

Рятувальники, які прибули на місце трагедії витягли з-під завалів 35 постраждалих.

Причини обвалу поки невідомі. Як пише BBC, готель відкрили у 2018 році.

AFP

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