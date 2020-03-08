У Китаї обвалився готель, який використовували для карантину

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Неділя, 8 березня 2020, 05:52
EPA

У китайському місті Цюаньчжоу, провінції Фуцзянь обвалився готель. В ньому перебували розміщенні на карантин людей, що контактували з хворими на COVID-19.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: Під завалами опинилися близько 70 людей. 

Рятувальники, які прибули на місце трагедії витягли з-під завалів 35 постраждалих.

Причини обвалу поки невідомі.

 
AFP

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Нагадаємо: 

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.

Теми: коронавірус


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