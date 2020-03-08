У Китаї обвалився готель, який використовували для карантину
Неділя, 8 березня 2020, 04:52
У китайському місті Цюаньчжоу, провінції Фуцзянь обвалився готель. В ньому перебували розміщенні на карантин людей, що контактували з хворими на COVID-19.
Деталі: Під завалами опинилися близько 70 людей.
Рятувальники, які прибули на місце трагедії витягли з-під завалів 35 постраждалих.
Причини обвалу поки невідомі. Як пише BBC, готель відкрили у 2018 році.
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Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.