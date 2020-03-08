В Іспанії підтверджено 100 нових випадків зараження COVID-19
Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3592 людина, 2986 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 106 тисяч.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: В Італії за добу виявили 1247 нових хворих, 36 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 5883 осіб.
В Іспанії підтверджено 100 нових випадків інфікування.
В Ірані заявили про 1076 нових випадків інфікування коронавірусом.
В США зафіксовано 139 нових випадків зараження COVID-19.
В Швеції і Норвегії за добу виявили понад 100 випадків інфікування COVID-19.
У Китаї вперше за добу зареєстровано менше 100 нових хворих.
Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Болгарія, Молдова, Парагвай, Мальта, Мальдіви.
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Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом.