ООС: 6 обстрілів, без втрат 

7 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли українських позицій.

Дослівно: "Вчора, 7 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає".