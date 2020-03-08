ООС: 6 обстрілів, без втрат
7 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли українських позицій.
Дослівно: "Вчора, 7 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає".