Головні новини суботи і ночі: Telegram-бот про коронавірус, корабель SpaceX полетів до МКС

МОЗ запустило Telegram-бот про коронавірус, корабель Cargo Dragon у космосі – новини, які були актуальні 7 березня.

Про Telegram-бот

Міністерство охорони здоров’я України запустило Telegram-бот для оперативної відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу в Україні.

Про SpaceX

Ракета-носій Falcon 9 вивела в космос корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX, 9 березня він приєднається до Міжнародної космічної станції.

Про коронавірус в Україні

У Чернівецькій області результати тестів на коронавірус у 6 громадян, яких було госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, мають негативний результат.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Президент РФ Володимир Путін дав доручення щодо реформи міграційного законодавства та інституту громадянства в Росії.

Судовий процес по звинуваченню чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17, збитого над Донбасом, за оцінками юристів, триватиме 4-5 років.