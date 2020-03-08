COVID-19: У Єгипті — перша жертва вірусу, у Франції — заборона на масові зібрання

У Єгипті зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.

Джерело: CNN, Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Єгипту, AFP, ВООЗ

Деталі: Жертвою COVID-19 став 60-річний турист з Німеччини.

Зазначається, що чоловік був доставлений у лікарню з лихоманкою після прибуття в Хургаду з Луксора 6 березня з позитивним результатом тесту на коронавірус і поміщений у відділення інтенсивної терапії через дихальну недостатність. Від переведення на карантин пацієнт відмовився. За даними Міністерства охорони здоров'я, чоловік перебував в Єгипті сім днів.

У Франції запроваджено заборону на проведення будь-яких масових заходів за участю понад 1000 осіб. Раніше заборона поширювалася на зібрання понад 5 тисяч осіб.

Наразі у Франції зареєстровано 1 116 випадків коронавірусу і 19 летальних випадків від інфекції.

Разом з тим у США зареєстровано 512 випадків коронавірусу, 49 з яких - у евакуйованих громадян з Уханя і з лайнера Diamond Princess. 442 випадки зараження зареєстровано у 33 штатах та окрузі Колумбія.

За інформацією місцевих чиновників, у трьох штатах зафіксовано 21 смертельний випадок від COVID-19: 18 у Вашингтоні, два у Флориді, один - у Каліфорнії. У цих штатах, а також у штатах Кентуккі, Нью-Йорк, Меріленд, Юта і Орегон оголошено надзвичайний стан.

Президент США Дональд Трамп, попри критику на свою адресу щодо неготовності Штатів протистояти швидкому поширенню вірусу, заявив про "ідеально скоординований і налаштований план Білого дому щодо боротьби з коронавірусом",

У Саудівській Аравії з понеділка через коронавірус буде призупинено роботу державних, приватних шкіл і університетів.

За даними ВООЗ, станом на 8 березня у Європі зафіксовано 9 389 випадків зараження коронавірусом, підтверджено 255 летальних випадків.