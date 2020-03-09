Головні новини неділі і ночі: Марш за права жінок, рекомендації МЗС щодо коронавірусу

947 переглядів
Понеділок, 9 березня 2020, 08:00

Марш за права жінок у Києві, рекомендації МЗС щодо коронавірусу – новини, які були актуальні 8 березня.

Про Міжнародний день боротьби за права жінок

У Києві в мітингу за права жінок на Михайлівській площі, за даними ЗМІ, взяли участь близько тисячі учасників. Поліція повідомляє про 2 тисячі. 

Учасники акції виступають за однакові права жінок з чоловіками і рівне представлення жінок в органах влади.

Вони також виступають за необхідність ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок. Також організатори заходу виступають проти сексизму і дискримінації жінок.

Про коронавірус

Міністерство закордонних справ у зв'язку із поширенням у світі COVID-19 підготувало рекомендації для українців.

Про телеграм-канал "Української правди"

А ми продовжуємо агітувати вас за те, щоб ви підписались на наш телеграм-канал "УП. Кляті питання" 3-5 постів на день. Тільки важливі новини на актуальні теми. Пояснюємо складні речі простою мовою. І, найголовніше, з жартами на межі!

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський зізнався, що іноді йому "дуже хочеться" вішати олігархів, але Україна обрала демократичний шлях.

Прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте заявив, що щонайменше 16 мільйонів людей відтепер не можуть залишати регіон Ломбардія і ще 14 провінцій до 3 квітня через поширення коронавірусу.

Російські окупанти обстріляли вантажний автомобіль українських військових з протитанкового ракетного комплексу: один військовий загинув, двоє зазнали поранень, один отримав бойове ураження. 

Європейська футбольна асоціація прийняла рішення скасувати обов’язкові рукостискання футболістів перед матчами через коронавірус COVID-19.

Теми: Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Марш за права жінок у Києві зібрав 2 тисячі осіб 8 березня 2020, 14:17
Чоловіка, який напав на співробітницю поліції в маршрутці, арештували 8 березня 2020, 09:26
У Києві в маршрутці чоловік побив поліцейську, бо відмовила в залицянні 7 березня 2020, 09:17
Усі новини
Головні новини
Суд у справі MH17: в МЗС назвали склад делегації від України і розповіли деталі 
ООС: один військовий загинув, п'ятеро отримали поранення та один – бойове ураження
На всіх континентах від COVID-19 вилікувалися 62 000 людей
Кокаїн як захист від COVID-19: ВООЗ розповіла про міфи довкола нового коронавірусу
Усі новини
тест

Що варто, а що ні дарувати на 8 березня?

Фото

11 фото, які розкажуть, як захиститись від коронавірусу

опитування

Українці здебільшого вважають, що справа жінки – сім'я, а чоловіка – заробітки