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Головні новини неділі і ночі: Марш за права жінок, рекомендації МЗС щодо коронавірусу

Понеділок, 9 березня 2020, 07:00

Марш за права жінок у Києві, рекомендації МЗС щодо коронавірусу – новини, які були актуальні 8 березня.

Про Міжнародний день боротьби за права жінок

У Києві в мітингу за права жінок на Михайлівській площі, за даними ЗМІ, взяли участь близько тисячі учасників. Поліція повідомляє про 2 тисячі. 

Учасники акції виступають за однакові права жінок з чоловіками і рівне представлення жінок в органах влади.

Вони також виступають за необхідність ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок. Також організатори заходу виступають проти сексизму і дискримінації жінок.

Про коронавірус

Міністерство закордонних справ у зв'язку із поширенням у світі COVID-19 підготувало рекомендації для українців.

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Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський зізнався, що іноді йому "дуже хочеться" вішати олігархів, але Україна обрала демократичний шлях.

Прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте заявив, що щонайменше 16 мільйонів людей відтепер не можуть залишати регіон Ломбардія і ще 14 провінцій до 3 квітня через поширення коронавірусу.

Російські окупанти обстріляли вантажний автомобіль українських військових з протитанкового ракетного комплексу: один військовий загинув, двоє зазнали поранень, один отримав бойове ураження. 

Європейська футбольна асоціація прийняла рішення скасувати обов’язкові рукостискання футболістів перед матчами через коронавірус COVID-19.

Теми: Київ
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