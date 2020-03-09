Головні новини неділі і ночі: Марш за права жінок, рекомендації МЗС щодо коронавірусу

Марш за права жінок у Києві, рекомендації МЗС щодо коронавірусу – новини, які були актуальні 8 березня.

Про Міжнародний день боротьби за права жінок

У Києві в мітингу за права жінок на Михайлівській площі, за даними ЗМІ, взяли участь близько тисячі учасників. Поліція повідомляє про 2 тисячі.

Учасники акції виступають за однакові права жінок з чоловіками і рівне представлення жінок в органах влади.

Вони також виступають за необхідність ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок. Також організатори заходу виступають проти сексизму і дискримінації жінок.

Про коронавірус

Міністерство закордонних справ у зв'язку із поширенням у світі COVID-19 підготувало рекомендації для українців.

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