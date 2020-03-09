Невідомий влаштував стрілянину у мечеті в Парижі: є поранений

В одній з мечетей Парижа невідомий влаштував стрілянину, одна людина зазнала поранень.

Джерело: BFM TV з посиланням на джерела в поліції

Деталі: За даними ЗМІ, інцидент стався ввечері у неділю в 19 окрузі Парижа.

Дослівно: "Озброєний чоловік увійшов до внутрішнього двору мечеті на вулиці де Танжер і відкрив вогонь по іншій людині. Потерпілий зазнав серйозних поранень".

Деталі: Стрілець зник з місця події на скутері.

Розслідування інциденту проводиться судової поліцією за статтею "замах на вбивство".