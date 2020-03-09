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Український прокурор по MH17, що не пройшов атестацію, лишається в слідчій групі

Понеділок, 9 березня 2020, 13:55
Український прокурор по MH17, що не пройшов атестацію, лишається в слідчій групі

Представник України у міжнародній спільній слідчий групі з розслідування катастрофи MH17 (Joint investigation team, JIT), що не має статусу прокурора після переатестації, продовжить співпрацю із Нідерландами.

Про це розповів у заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, відповідаючи на запитання "Європейської правди" у судовому комплексі Схіпхола, де проходять перші слухання у справі про збитий малайзійський Боїнг. 

Раніше повідомлялося, що у рамках реформи прокуратури були звільнені українські прокурори, які розслідували справу MH17

Мамедов підтвердив, що певні зміни відбулися, але запевнив, що вони не вплинуть на співпрацю України з міжнародною слідчою групою.

"З прокурорів, що здійснювали процесуальний нагляд у національному судочинстві лише один прокурор був "в темі" та мав достатні знання, і він лишився у міжнародній слідчій групі. Але він (вже не маючи статусу прокурора - ЄП) зараз працює там у якості державного службовця, як заступник начальника відділу (у офісі генпрокурора)", - заявив він.

Мамедов не уточнив прізвище цього прокурора, але виходячи з опису, йдеться про Олега Пересаду.

Заступник генпрокурора також наголосив, що не йдеться про провал тестування цим прокурором. "Коректно буде говорити, що він не виявив бажання брати участь у конкурсі (до оновленої прокуратури)", - заявив Мамедов.

Нагадаємо,

9 березня у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

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Теми: MH17судпрокуратура
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